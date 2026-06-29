Patricia Bullrich, tras los cambios en el Gabinete: "Este proyecto necesita reelección"

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó este domingo que la renuncia de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete generan un “nuevo momento y respiración para el Gobierno”.

Según la exministra de Seguridad, en una entrevista televisiva con José Del Rio por LN+, el recambio ministerial en el Poder Ejecutivo nacional era urgente para destrabar la agenda legislativa en el Congreso, que se encontraba "tapada" debido a que la oposición se preparaba para avanzar con una moción de censura contra el exjefe de Gabinete por cuestionamientos éticos y la falta de presentación de su declaración jurada.

Diego Santilli: el pragmático que atravesó el PJ, el PRO y el mileísmo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bullrich argumentó que la decisión de desplazar a Adorni -quien según el presidente Javier Milei no fue echado sino que dio un paso al costado tras sufrir hechos de violencia y amenazas contra su familia- evitó un desenlace "peor" e institucionalmente "muy fuerte" que, en su análisis, habría afectado la imagen internacional del país.

La legisladora reveló que mantuvo un diálogo constante con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien demostró "mucha comprensión" ante la advertencia de que el oficialismo corría el riesgo de sufrir un "efecto dominó" en el Parlamento y no contaba con los votos necesarios para sostener al funcionario, lo que ponía en jaque proyectos clave como la reforma laboral o la inocencia fiscal.

Patricia Bullrich, el "tapón" legislativo y la interna liberal

“Este proyecto necesita reelección para poder sentar sus raíces con mucha fuerza, que ya están. Vamos a tener un nuevo momento y esto nos va a permitir a todos trabajar mucho mejor y más concentrados”, sostuvo la senadora, al tiempo que remarcó la importancia de retomar la agenda de la gente "y no la que estaba segmentada en su figura".

Respecto a su presión previa para que el exvocero transparentara sus bienes, aclaró: “No es un tema personal con Adorni; con Espert hice lo mismo. Se trata del proyecto que le está cambiando la vida a los argentinos y hay que cuidarlo".

Diego Santilli es el nuevo Jefe de Gabinete de Milei: qué cambios preparan para relanzar el Gobierno

"Usar la moción de censura era muy fuerte. Hubo varios intentos en distintos gobiernos y nunca había sucedido. Nos parecía un punto que internacionalmente iba a ser negativo e intentamos evitarlo. Iba a dar la vuelta al mundo".

Bullrich también se refirió a los dichos de Javier Milei, quien minimizó las internas alegando que los liberales "no son manada". Al respecto, coincidió en que el Presidente "viene a despertar leones" y que, en lo político, "se trata de decir con honestidad lo que uno piensa”. En ese sentido, lanzó un dardo hacia la interna oficialista al señalar que muchos "hablaron por lo bajo" para evitar el costo político.

La respuesta de Patricia Bullrich a Mauricio Macri: "Conoce lo que es una crisis"

Por otro lado, la jefa del bloque libertario analizó el presente de PRO -espacio de procedencia tanto de ella como del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli- y le respondió con dureza al expresidente Mauricio Macri. El titular de PRO había manifestado en conferencia de prensa que sostener a Adorni iba a "destruir el cambio" y por ello estaba dispuesto a votar la interpelación.

“Macri conoce lo que es una crisis y, en las que hubo en el gobierno que él presidió, en ningún momento se puso en una situación límite al jefe de Gabinete. Hay que matizar un poco con la experiencia y hablar sabiendo lo que a uno le pasó”, retrucó Bullrich, acusándolo de enmarcar la gestión en un "ruido" que impide valorar los avances económicos del oficialismo.

Finalmente, evaluó que el PRO debe ampliar su base mediante una alianza para no quedar circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires, y consideró "confusa" la reciente renuncia de su primo, Esteban Bullrich, al partido: “Me pareció que no daba para que se fuera. Si quería pelearla, podía hacerlo”, concluyó.

MEG/LT