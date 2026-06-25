jueves 25 de junio de 2026
POLITICA

De Andreis le respondió a Esteban Bullrich: "No es verdad que el partido eligió proteger a Manuel Adorni"

El diputado nacional y secretario general del PRO también utilizó una carta para contestarle a Esteban Bullrich, tras su renuncia pública al espacio en desacuerdos por el caso Adorni.

Mauricio Macri - Fernando de Andreis
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El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis, respondió este jueves a la renuncia de Esteban Bullrich con una carta pública en la que expresó su "dolor" por el desenlace de una relación política de más de dos décadas y rechazó las críticas del exsenador al partido por el caso de Manuel Adorni.

"Tengo que decirte que me duele que una historia compartida de más de veinte años termine con una mirada que considero injusta hacia quienes seguimos trabajando para sostener este proyecto en un momento especialmente difícil", escribió De Andreis. Además, negó que el PRO haya abandonado el reclamo de explicaciones por el caso Adorni y sostuvo que el partido impulsó "la interpelación mediante un proyecto propio presentado por el presidente del PRO en el Senado, convencidos de que ese era el camino institucional correcto para esclarecer los hechos".

El dirigente también rechazó que el partido haya actuado por conveniencia política. "Lo que sí me resulta muy injusto es interpretar que actuamos por conveniencia o que abandonamos nuestros principios", afirmó. Y cerró con un mensaje de reconocimiento hacia Bullrich: "El PRO, Mauricio y yo, siempre te estaremos agradecidos y reconoceremos tu valentía. Pero con la misma honestidad que exige nuestro vínculo, es importante señalar el desacuerdo con tus palabras".

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