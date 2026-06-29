Carlos De Ángelis: "Cuando la corrupción se articula con el malestar económico aparece la ostentación"

En diálogo con Canal E, el sociólogo y analista político, Carlos De Ángelis consideró que la crisis política que atravesó el oficialismo no puede entenderse sin el contexto económico. "La situación de Adorni coincidió con una situación económica que llega a un borde", afirmó, al señalar que la caída en el consumo de alimentos, combustibles y transporte refleja un escenario de recesión.

Para el analista, los escándalos de corrupción adquieren otra dimensión cuando se combinan con el deterioro del poder adquisitivo. "Cuando la corrupción se articula con un malestar económico, ahí aparece el tema de la ostentación", explicó, al remarcar que el descontento social potencia el impacto político de estos casos.

Santilli, la reorganización del oficialismo y la crisis de representación

Sobre la llegada de Diego Santilli a un lugar central dentro del Gobierno, De Ángelis sostuvo que el oficialismo busca fortalecer su armado territorial de cara al calendario electoral. "Al gobierno le interesa mucho mirar provincia por provincia, tratando de encontrar alianzas", señaló, en referencia al nuevo rol del dirigente.

Sin embargo, advirtió que la movilidad permanente de los dirigentes entre distintos espacios políticos alimenta el descreimiento ciudadano. "Es difícil. Es cualquier cosa, no hay más convicciones", aseguró, y agregó que este fenómeno "lleva a la sociedad a una posición más antipolítica, son todos iguales".

También destacó el debilitamiento del sistema de partidos. "Te habla de una destrucción del sistema político profundo", sostuvo al mencionar el paso de distintos dirigentes por fuerzas políticas enfrentadas.

Economía, jóvenes y un país sin rumbo común

El sociólogo afirmó que el Gobierno enfrenta dos desafíos paralelos: sostener el rumbo económico y reconstruir legitimidad política. En ese sentido, observó un cambio generacional en el comportamiento electoral y un creciente desencanto entre los jóvenes. "El joven te dice, no voy a votar", comentó, al advertir sobre la desafección política.

Finalmente, De Ángelis cuestionó la ausencia de una estrategia de desarrollo compartida entre las principales fuerzas políticas. "No hay un proyecto de nación, y esto es preocupante", afirmó.

A modo de cierre, comparó la situación argentina con la de otros países de la región y concluyó: "Uno mira Uruguay, uno mira Chile... tienen unas cuestiones que no se tocan, hay un proyecto de nación, y la Argentina no lo tiene, y esta vez tampoco."