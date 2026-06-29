Pablo Das Neves: "La clave para que la Argentina reciba inversiones está atada a que se quiten los controles cambiarios"

El debate sobre si la Argentina debe volver a endeudarse en los mercados internacionales volvió a instalarse tras la baja del riesgo país y la decisión del MSCI de mantener al país como mercado standalone. Para el economista Pablo Das Neves, el Gobierno viene administrando correctamente el financiamiento, aunque todavía no están dadas las condiciones ideales para emitir deuda.

"La estrategia de Caputo hasta el momento ha sido buena, le ha dado resultados", afirmó. Según explicó, salir a los mercados cuando el riesgo país superaba los 500 puntos hubiera significado "convalidar una tasa muy alta, una tasa de arriba del 10%". En cambio, destacó el uso de instrumentos como los préstamos REPO, que permiten obtener financiamiento "entre el 6,6 y el 7%", despejando los vencimientos de corto y mediano plazo.

El financiamiento externo y el rol del swap

Sobre el acuerdo financiero con China, Das Neves recordó que representa una herramienta estratégica para el país. "Es importante mantenerlo, aunque se reduzca la dependencia mediante la utilización de la línea", señaló, al considerar que funciona como un respaldo ante eventuales crisis de liquidez.

Respecto del apoyo de Estados Unidos, aclaró que no se trata de un swap tradicional y advirtió que depender exclusivamente de esa asistencia sería riesgoso. "No me fiaría solamente de una sola línea", sostuvo, al remarcar la importancia de conservar diversas fuentes de financiamiento.

En cuanto a la decisión del MSCI, explicó que no contradice la mejora observada en los bonos argentinos. "El MSCI tiene más que ver con las inversiones directamente en acciones", indicó, y atribuyó la falta de reclasificación a las restricciones que aún existen para girar dividendos y mover capitales libremente.

Cepo, inversiones y perspectivas para los bancos

Para el economista, el principal desafío continúa siendo la eliminación de los controles cambiarios. "La clave para que la Argentina reciba una importante cantidad de inversiones está atado a que se quiten los controles cambiarios", afirmó. Sin embargo, consideró que el Gobierno avanza con cautela debido al riesgo político y la proximidad del calendario electoral.

En relación con el mercado financiero, explicó que el fuerte retroceso de las acciones bancarias respondió a expectativas excesivas tras las mejoras en las calificaciones crediticias. "Los bancos son el sector que siempre queda más impactado por este tipo de cosas", dijo.

Aun así, se mostró optimista sobre el mediano plazo. "Una vez que Argentina vuelva a salir a los mercados y que se levanten los controles cambiarios, los bancos son los principales vehículos de inversión", concluyó, aunque recomendó mantener una cartera diversificada entre el sector financiero y el energético.