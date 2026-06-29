Gustavo Damián González sobre el caso Adorni: "El gobierno estaba en un laberinto sin salida"

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete representa, según Gustavo Damián González, una nueva muestra del dinamismo de la política argentina. "La política argentina es tan dinámica y por eso es que hablamos semanalmente", afirmó, al comparar el presente del dirigente del PRO con la caída política de Manuel Adorni.

Para el analista, el nombramiento de Santilli responde más a una decisión individual del Presidente que a un acuerdo partidario. "Me parece mucho más lo segundo", sostuvo al ser consultado sobre si se trata de un gobierno de coalición, y agregó que "hay un pedido personal", por lo que el dirigente "parece que se tiñe de violeta".

El impacto del caso Adorni en el Gobierno

González consideró que la situación del exjefe de Gabinete dejó al Ejecutivo en un escenario sin alternativas favorables. "El gobierno estaba en un laberinto sin salida", expresó, al explicar que tanto sostenerlo como desplazarlo implicaban costos políticos.

A su juicio, el mayor perjuicio fue el desgaste de la imagen presidencial. "Logró Adorni lo que no logró Kicillof, ni Cristina, ni todo el periodismo..., que es pegarle en el hueso al presidente de la Nación", aseguró. Además, remarcó que el vínculo entre Javier Milei y Karina Milei hace imposible separar el impacto político sobre uno y otro: "Hay una simbiosis que ellos se encargaron de retroalimentarla".

Santilli, el nuevo hombre fuerte y el futuro político

Respecto del nuevo jefe de Gabinete, González señaló que hoy ocupa un rol de gran influencia dentro del Ejecutivo. "Hoy está ocupando un superlugar", afirmó, y destacó que el respaldo de varios gobernadores fortaleció su posicionamiento político.

Consultado sobre el futuro de Manuel Adorni, fue categórico: "Para mí fue una estrella fugaz". Aunque reconoció que la Justicia podría eventualmente desvincularlo de las acusaciones, sostuvo que el daño en la opinión pública ya está instalado. "Para el común de los ciudadanos es culpable", aseguró.

Finalmente, advirtió que la percepción social suele imponerse sobre las resoluciones judiciales. "Para el ciudadano a pie le quedó con que Adorni tuvo un enriquecimiento inesperado en poco tiempo", concluyó, al señalar que la imagen pública del exfuncionario quedó profundamente deteriorada.