Javier Milei llamó a fortalecer una alianza regional con Israel y afirmó que “no hay neutralidad posible” frente al terrorismo

El presidente Javier Milei encabezó este lunes la Conferencia Latinoamericana de la Fundación Aliados de Israel, donde ratificó el alineamiento internacional de la Argentina con Israel y Estados Unidos, llamó a construir una alianza regional contra el terrorismo y el antisemitismo y sostuvo que, frente a ese escenario, "no hay neutralidad posible".

Durante su exposición en Buenos Aires, el mandatario afirmó que el antisemitismo representa una amenaza para toda la civilización occidental, defendió las decisiones adoptadas por su gobierno en materia de política exterior y convocó a los países de América Latina a adherir a los denominados Acuerdos de Isaac.

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Al comenzar su discurso, Milei recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, que dejaron un total de 114 víctimas fatales, y aseguró que esos hechos constituyen una marca imborrable para la Argentina.

En ese contexto, sostuvo que el antisemitismo no desapareció tras el Holocausto, sino que adoptó nuevas formas. "El antisemitismo global, lejos de retroceder luego del Holocausto, se reorganizó", afirmó.

Según el Presidente, ese fenómeno "ama la muerte, desprecia la vida y busca destruir los fundamentos mismos de la libertad".

También hizo referencia al ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, al que calificó como el ejemplo más reciente de esa amenaza.

Las críticas al socialismo del siglo XXI

Milei vinculó el crecimiento del antisemitismo en América Latina con lo que definió como la influencia del socialismo del siglo XXI.

En esa línea, aseguró que durante décadas distintos gobiernos de izquierda mantuvieron vínculos con los enemigos de Israel, permitieron el avance de la influencia iraní en la región y minimizaron los ataques contra comunidades judías.

Incluso sostuvo que existe una "alianza implícita" entre la izquierda radical y el terrorismo islamista, basada —según expresó— en el rechazo a los valores de Occidente.

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Uno de los principales ejes del discurso fue la defensa del Estado de Israel. Para Milei, el país constituye "el muro de contención" frente al avance de organizaciones terroristas y de regímenes como el de Irán. "Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente", aseguró.

Además, afirmó que los valores occidentales tienen su origen en la tradición judeocristiana y sostuvo que los ataques contra Israel representan también un ataque a esos principios.

Las medidas que tomó la Argentina

El mandatario repasó las decisiones adoptadas por su administración desde el inicio del mandato para profundizar la relación bilateral con Israel.

Entre ellas mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del encargado de negocios del régimen iraní y la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel.

También destacó que la Argentina se convirtió en el primer país sudamericano en presidir la Israel Allies Foundation y recordó el lanzamiento de los Acuerdos de Isaac, iniciativa presentada en abril de este año durante su visita a Jerusalén junto al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El llamado a los parlamentos latinoamericanos

Ante legisladores y dirigentes políticos de distintos países, Milei pidió impulsar leyes que fortalezcan la lucha contra el terrorismo y el financiamiento de organizaciones extremistas.

Según explicó, los Acuerdos de Isaac buscan convertirse en una coalición regional inspirada en los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de coordinar acciones contra el terrorismo, el narcotráfico, las dictaduras y el antisemitismo. "Las palabras sin acciones son solo palabras", sostuvo.

El cierre con un mensaje político para la región

En el tramo final de su exposición, el Presidente afirmó que América Latina atraviesa un cambio político y celebró lo que definió como el retroceso de la izquierda en distintos países de la región.

Además, destacó la intervención de Estados Unidos en Venezuela y sostuvo que el continente atraviesa un proceso de transformación.

"Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible", concluyó antes de cerrar su discurso con su tradicional consigna: "¡Viva la libertad, carajo!".

LB/MSS