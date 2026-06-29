Javier y Karina Milei toman las riendas: reunión de urgencia con toda la tropa legislativa libertaria

El tablero político del oficialismo necesitaba un sacudón y la cúpula de La Libertad Avanza decidió dárselo. Para destrabar la parálisis legislativa que provocó la salida del ex vocero Manuel Adorni, Javier y Karina Milei se pusieron al frente de la estrategia y convocaron a una cumbre clave con todos sus diputados y senadores para este miércoles en la Casa Rosada.

La urgencia de la cita forzó un cambio de planes de último momento en la agenda presidencial. El jefe de Estado canceló su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay para decir presente en el salón Héroes de Malvinas a las 9:30 de la mañana. El objetivo de los hermanos Milei es claro: centralizar el mando y mostrar que todo el bloque parlamentario responde de forma directa a las directivas del Poder Ejecutivo.

La reunión tendrá lugar luego del escándalo con el ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Toda la logística del encuentro llevó la firma de la secretaria general de la Presidencia. Karina activó las llamadas el domingo por la mañana y armó un nuevo grupo de WhatsApp para “marcar la cancha”. En ese chat incluyó al flamante vicejefe de Gabinete de Interior, Ignacio Devitt, a los referentes parlamentarios Martín y Eduardo "Lule" Menem, y a la jefa de los senadores oficialistas, Patricia Bullrich.

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La reunión también funcionará como la carta de presentación formal de Diego Santilli ante los propios. El nuevo jefe de Gabinete, que asume su cargo este mismo martes por la tarde, debutará en la mesa chica con la misión de aceitar el vínculo con un Congreso que venía totalmente trabado por los pedidos de interpelación al funcionario saliente.

El encuentro servirá de excusa para oficializar a Santilli en su nuevo rol

Para esta oportunidad, la Casa Rosada espera una asistencia perfecta: 95 diputados y 21 senadores. Quieren dar vuelta la página del escándalo de la semana pasada, cuando el oficialismo tuvo que dejar caer una sesión en la Cámara Alta para proteger a Adorni, y lograr una foto de unidad bajo la conducción de Gabriel Bornoroni en la Cámara Baja y Bullrich en el Senado.

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El mapa de leyes y la mira en las elecciones

Con Santilli al mando y el apoyo de Gustavo Coria desde la secretaría de Interior, el Gobierno retomará el diálogo con los bloques aliados como el PRO, la UCR y Provincias Unidas. La prioridad de los Milei es aprovechar las semanas previas al receso invernal para sancionar la Ley de Propiedad Privada y la normativa que habilita empresas manejadas por Inteligencia Artificial, además de los proyectos sobre venta de tierras y manejo del fuego.

Una vez que pase la fiebre del Mundial durante el segundo semestre, el oficialismo apuntará sus cañones a una reforma electoral profunda. Aunque el tema ya se debate en comisiones, el plan libertario de eliminar las PASO para el 2027 y cortar el financiamiento estatal para las campañas políticas todavía choca con la falta de consenso en los pasillos legislativos.

Esta reunión de urgencia marca el verdadero punto de partida para una nueva etapa de la gestión. Javier y Karina Milei buscan cerrar de forma definitiva el capítulo de las crisis internas y alinear a todos sus legisladores detrás de un esquema de poder renovado, indispensable para conseguir los votos que exigen las reformas estructurales de la Casa Rosada.

En Diputados, el oficialismo busca retomar la iniciativa

La salida de Manuel Adorni abrió una nueva etapa para La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo apuesta a dejar atrás meses de tensión política con sus aliados y recuperar la iniciativa parlamentaria. La primera señal de ese relanzamiento llegará este miércoles, cuando la comisión de Legislación Penal avance con el tratamiento de la denominada "ley anti barrabravas", uno de los proyectos que el Gobierno pretende impulsar antes de fin de año.

La Cámara baja también aguarda la aprobación en el Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión quedó postergada en medio de la crisis política derivada del caso Adorni. En paralelo, el Ejecutivo mantiene en carpeta otras iniciativas vinculadas al paquete desregulador de Federico Sturzenegger, como la habilitación de la venta de medicamentos de venta libre en supermercados y la reforma del régimen de cabotaje nacional.

Además, la Casa Rosada ya proyecta para la segunda mitad del año una reforma política y electoral, junto con cambios en las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia en Discapacidad y Salud Mental, iniciativas que forman parte de la nueva hoja de ruta legislativa del oficialismo.

La Libertad Avanza apuesta a una sesión en el Senado

La Libertad Avanza buscará convocar a una sesión ordinaria en el Senado la próxima semana, luego de postergar el intento de sesionar este jueves para ganar tiempo en las negociaciones con la oposición dialoguista. La estrategia es impulsada por la presidenta partidaria, Patricia Bullrich, y será coordinada en una reunión que Karina Milei mantendrá el miércoles con senadores y diputados oficialistas para reordenar la agenda parlamentaria tras la salida de Manuel Adorni.

El temario incluye el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incorpora modificaciones respecto de la iniciativa original del Gobierno sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, además de reformas en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

La sesión también buscará aprobar siete pliegos judiciales, entre ellos la prórroga del mandato del camarista Víctor Pesino, y convertir en ley el proyecto "Hojarasca", que deroga unas 70 normas consideradas obsoletas por el Ejecutivo. Para lograrlo, el oficialismo deberá cerrar acuerdos con sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, ya que continúa lejos de contar con una mayoría propia en la Cámara alta.

TC/MSS