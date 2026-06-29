Manuel Adorni se fue tras 112 días de crisis y Milei le reclamó a la prensa

Por supuesto que el tema de Manuel Adorni, nuestro exjefe de Gabinete, es el tema político más importante. No solo por el contenido de su renuncia, sino por la historia del caso, por la estrafalaria reacción que tuvo el presidente Javier Milei, por algunos detalles que se conocen del caso y por el hecho de que su sucesor, Diego Santilli, que va a estar al frente de la Jefatura de Gabinete, debiera mirar con atención la performance de sus antecesores: Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Manuel Adorni.

Los tres han terminado complicados. Posse fue eyectado por la ventana. Sigue siendo inexplicable para muchos lo de Guillermo Francos. Y lo de Adorni fue una tragedia, un desastre. Allí va a hacer de jefe de Gabinete Diego Santilli, porque la jefatura la ejerce realmente la hermana del presidente, la señora Karina Milei.

Es muy interesante mirar tanto el texto de la renuncia de Adorni como la reacción que tuvo anoche el presidente Milei.

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Adorni escribió lo siguiente:

"Gracias. Gracias por entender las razones y entenderme a mí". Adorni ha convertido su renuncia en una cuestión de carácter personal, así que le agradece al presidente por entenderlo.

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"Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo en contra de sus deseos —de los deseos del presidente—. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de Ministros. Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Las operaciones mediáticas han ido al extremo".

Acá agrego algo. Una cosa son las operaciones mediáticas y otra cosa son las noticias. Lo de él son noticias. Pero bueno, el jefe de Gabinete considera la información como ataques mediáticos.

"...ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe. Las operaciones mediáticas han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos —que yo eso, excepto que esté muy mal informado, me lo habría perdido; no he visto operaciones contra los hijos de Adorni—, contra mis amigos, familia e incluso vecinos y allegados. Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas. Viajes que nunca existieron —¿ah, no?—, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado y con empresas públicas, mansiones y autos lujosos —yo no he visto eso—, granjas cripto operadas en complicidad con la custodia presidencial".

Esto es lo que él dice que se le acusó.

"...de nepotismo, de gastos personales pagados con fondos públicos, de la existencia de un supuesto pendrive lleno de dólares, sociedades en Uruguay, cirugías estéticas de miles de dólares y decenas de falsedades más. Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí. Me han tratado de delincuente, corrupto, sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas. El ensañamiento —dijo Adorni— tiene un límite y yo he descubierto el mío".

¿Lo descubrió él, lo descubrieron los demás o lo descubrieron las encuestas?

"Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo personal, lo familiar y lo espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no se le permite estar en estos lugares".

Una imaginación frondosa. ¿Quién no le permite?

"O tal vez sí. Usted es la única esperanza para la Argentina. Ya no se lo digo desde adentro, sino desde afuera. Mi vida antes de la vida pública siempre estuvo en línea con el objetivo de que mis hijos pudieran irse a buscar un futuro mejor en otras tierras. Desde que asumimos solo trabajé para que ocurra lo contrario, que nunca deban irse del país y usted es la única garantía de que eso no ocurra. Ojalá la sociedad lo siga eligiendo para siempre".

Estos son los términos con los que renunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de 112 días de crisis.

También deja, y esto lo confirmó el presidente Javier Milei, su cargo como integrante del directorio de la compañía YPF, donde quién sabe qué es lo que haría.

Anoche habló el presidente Milei, en el programa de Luis Majul en LN+, donde formuló una muy inapropiada crítica e insultos al periodismo, que no fueron objetados por su interlocutor. Así es la cosa.

El presidente dijo que sigue confiando en que Adorni es inocente.

Dijo: "Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones".

Y ahí se la agarró con la prensa.

Javier Milei: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

Esto es más viejo que mi tatarabuela. La política en general se la agarra con los medios. Una práctica muy clásica del kirchnerismo que el presidente Milei ha copiado e, inclusive, hasta ha perfeccionado.

Dijo: "Lo que diga un funcionario, si no coincide con lo que dice el periodismo, no quiere decir que eso sea mentir. El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, va a demostrar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación".

No sé.

Lo último que los medios de comunicación revelaron, que fue el viernes pasado, fue el hecho de que el jefe de Gabinete de Ministros de este país compraba aparatos electrónicos y videojuegos utilizando tarjetas de crédito de sus subordinados, en este caso las tarjetas de Laura Daniela Schiuma, que ostenta el cargo de Directora General de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación del Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

Y también la tarjeta de Luis Enrique Aluju, que, al momento de la compra, era Coordinador de Información del Gobierno de la Dirección de Información Pública y enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación del Gobierno.

Adorni utilizaba las tarjetas de crédito de sus subordinados, sus empleados o sus compañeros, a los que les restituiría el dinero en efectivo para comprar objetos personales.

Esto no es una mentira de la prensa, es un dato que ha sido publicado por Paz Rodríguez Niell, una gran periodista del diario La Nación.

Hay diversas especulaciones sobre el porqué de la salida de Adorni. Hay una explicación oficial y hay explicaciones un poco más interesantes.