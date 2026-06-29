Diego Santilli dijo que Manuel Adorni estaba “anímicamente destruido”

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que “el Gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia” y agregó que su predecesor Manuel Adorni estaba “anímicamente destruido”. Así lo expresó este lunes por la mañana en Radio 10, en su primera declaración pública en el cargo.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que su gestión mantendrá la línea trazada por su antecesor, Guillermo Francos, y confirmó que conservará el rol de principal nexo político con los gobernadores provinciales. Según detalló el funcionario, esta continuidad fue un pedido expreso del presidente Milei, luego de un encuentro clave mantenido este domingo en la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Santilli llega al cargo como el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria —sucediendo a Nicolás Posse, Francos y Manuel Adorni—, en un contexto marcado por la reciente renuncia del exvocero presidencial en medio de una investigación judicial.

Aunque prefirió no dar precisiones sobre sus recientes conversaciones con Mauricio Macri, el nuevo ministro coordinador enfatizó que su prioridad será dialogar con todos los sectores políticos: "Macri quiere que la Argentina salga para adelante, pero el liderazgo es claramente de Milei", dijo. Y agregó que el presidente "tiene que reelegir para que el cambio continúe y crezca por décadas" y afirmó: "Es la única manera de salir”.

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Durante sus primeras declaraciones, Santilli trazó los ejes de lo que será su hoja de ruta al frente del gabinete, cargo que asumirá formalmente mañana martes 30 de junio a las 16 horas en Casa Rosada. Destacó la necesidad de construir acuerdos para avanzar con el paquete de leyes oficialista. "Venimos tendiendo puentes con todos los sectores porque para lograr las reformas tiene que haber un Presidente con una convicción única y luego diálogos y acuerdos", señaló.

El ministro ratificó el rumbo económico y político del Gobierno, asegurando que el objetivo central de esta nueva etapa será "continuar siendo un gobierno transformador y reformista". Puntualizando que para esto cuentan con “un gabinete muy potente, muy profesional en todas las áreas”, enfocado en que las reformas estructurales sigan adelante. Según argumentó, estos cambios son imprescindibles “para que la Argentina crezca de acá a 20, 30 o 40 años”.

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A modo de ejemplo sobre el rumbo económico, mencionó la reciente desaceleración de los precios: “La inflación empezó a bajar nuevamente, en abril a 2,6%, y en mayo a 2,1%, y si Dios quiere junio seguirá con esta tendencia”.

Por último, Santilli reconoció el esfuerzo de la ciudadanía y adelantó que se vendrán más transformaciones. “El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos tiene que valer la pena, está empezando a valer la pena en todos los segmentos, por eso es clave seguir con este camino”, subrayó, concluyendo que "han sido años difíciles que la sociedad ha acompañado. Por más que hemos cumplido con todo lo que se ha planteado en campaña, hay muchas más reformas en adelante".

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