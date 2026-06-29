Karina interrumpió a Javier Milei durante una entrevista: "Sí, eso ya lo sé..."

Tras el sacudón político dentro del Gobierno que implicó la renuncia de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei se pronunció en los medios sobre los cambios realizados, aunque en plena transmisión al aire fue interrumpido por su hermana, Karina Milei.

En medio de importantes definiciones políticas, el mandatario mantuvo una comunicación telefónica con Luis Majul, por LN+. La entrevista transcurrió con normalidad hasta un momento en el que estaba hablando sobre la situación de Adorni en YPF y se coló una voz de fondo en la conversación.

Javier Milei: "Sigo confiando en la inocencia de Adorni"

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"Sí, eso ya lo sé...", respondió Milei, alejándose levemente del micrófono, ante el comentario de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, el cual no llegó a escucharse al aire. Tras la interrupción, el jefe de Estado aclaró: "Se imaginará que estoy con (Diego) Santilli y con mi hermana".

El llamativo "blooper doméstico" evidenció en parte cómo se viven las horas de tensión en Olivos, con una mesa chica atenta a cada detalle en medio de los importantes cambios ministeriales. Además, recordó a aquel episodio en el que el mandatario fue interrumpido por Santiago Caputo durante una entrevista con Jonatan Viale.

Fue en febrero de 2025, tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, cuando se conoció un polémico clip donde se veía al asesor presidencial Santiago Caputo interviniendo ante una de las respuestas del presidente libertario durante una entrevista con el periodista Jonatan Viale.

Milei estaba explicando que impulsó la criptomoneda desde su cuenta personal de X y que su defensa jurídica estaría en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al momento en el que fue interrumpido. "Los temas jurídicos no son lo mío. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. El que mejor entiende del tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Es él quien entiende", aclaró.

"Es un tema del que participaste vos como ciudadano, además de como presidente, por eso te lo pregunto", insistió el periodista, a lo que el mandatario agregó: "Es bueno que señales que lo tuiteé como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. (...) Mi cuenta es personal. Fijate lo que dice la descripción".

A pesar de las aclaraciones del mandatario, Viale remarcó que es el Presidente de la Nación más allá de lo que diga su descripción de X. Acto seguido, Caputo entró en escena y pidió frenar la grabación. Posteriormente, se acercó a Milei y le susurró al oído.

"Arrancá con la pregunta devuelta", se escucha que pide el asesor presidencial detrás de cámara, a lo que el periodista responde: "Entiendo. Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?". "No sé. Volvé a preguntarme sobre LIBRA", expresó Milei.

Si bien el fragmento fue editado y se eliminó la interrupción de la versión transmitida al aire, pocas horas después se filtró en internet el video completo, sin edición, generando una fuerte polémica en redes sociales.

AS.