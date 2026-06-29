Encuesta política: Adorni registró un 83% de comentarios negativos y se convirtió en un problema para el Gobierno de Milei

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete puso fin a una crisis que durante meses se convirtió en uno de los principales problemas reputacionales para el gobierno de Javier Milei y, según un informe de la consultora Monitor Digital, el escándalo que rodeó al funcionario dominó buena parte de la conversación política en redes sociales y llegó a reducir el protagonismo digital del propio Presidente. Al punto de que Adorni concentró el 24,7% de las menciones sobre los principales dirigentes políticos argentinos durante junio, frente al 32% que registró Milei.

A medida que avanzó la crisis, el llamado "caso Adorni" fue ganando espacio hasta ocupar una porción significativa del debate público en plataformas digitales, un terreno especialmente sensible para La Libertad Avanza, fuerza política que construyó gran parte de su identidad, comunicación y expansión a través de las redes sociales.

De acuerdo con los datos relevados durante junio, Milei continúa siendo la figura política más mencionada en redes, con el 32% de las conversaciones analizadas. Sin embargo, Adorni alcanzó el 24,7%, una cifra que lo ubicó muy por encima de otros dirigentes de peso nacional. En tercer lugar apareció Cristina Fernández de Kirchner con el 10,4%.

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Para los analistas, esta situación refleja un fenómeno poco habitual: aunque Milei mantiene el liderazgo de la conversación digital, una parte importante de la atención pública comenzó a concentrarse en un funcionario involucrado en una crisis política y reputacional. En los gobiernos presidencialistas suele ser el jefe de Estado quien concentra la mayor parte de las menciones, mientras que los ministros y funcionarios aparecen varios escalones por detrás.

Predominio de opiniones negativas

La evolución de las menciones en redes muestra que el crecimiento de Adorni no respondió a una expansión positiva de su imagen pública, sino a la acumulación de cuestionamientos. Según Monitor Digital, el ex jefe de Gabinete registró en junio un saldo de apenas 16,8% de opiniones favorables frente a un 83,2% de menciones negativas. Dicho de otro modo, casi cinco de cada seis intervenciones sobre su figura tuvieron una carga crítica.

Aún así, la consultora destaca que no se trató de un fenómeno repentino. La negatividad creció de forma sostenida durante los primeros meses de 2026 y alcanzó sus máximos niveles entre abril y junio. A diferencia de otras polémicas políticas que suelen perder intensidad con el paso de los días, el caso Adorni logró sostenerse durante semanas.

Dicho dato resulta relevante para un gobierno que hizo de la batalla cultural y la comunicación en redes uno de sus principales activos políticos. Durante la campaña presidencial de 2023 y los primeros meses de gestión, La Libertad Avanza logró imponer temas, marcar agenda y convertir las redes sociales en una herramienta de movilización política.

Sin embargo, el caso Adorni invirtió parcialmente esa lógica: en lugar de ordenar la conversación, el oficialismo pasó a reaccionar frente a una agenda impuesta por las denuncias y cuestionamientos.

El impacto sobre la imagen del Gobierno

La situación fue incómoda para el oficialismo porque las críticas apuntaron sobre uno de los pilares discursivos más importantes del mileísmo: la promesa de transparencia y diferenciación respecto de la llamada "casta política". Allí, las palabras más repetidas por los usuarios críticos estuvieron asociadas a conceptos como "corrupción", "enriquecimiento ilícito", "mintió" y "privilegios", términos que chocan directamente con el discurso que llevó a Milei a la Presidencia.

Para la consultora, el principal problema para el oficialismo es que el caso golpeó directamente uno de los activos políticos más valiosos de Milei: su reputación como dirigente enfrentado a los privilegios y prácticas tradicionales de la política.

MV