Encuesta: Santilli asume con el 50,6% de imagen negativa, pero duplica el piso de aceptación de Adorni

El nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, inicia su gestión con un balance de opinión pública adverso a nivel nacional: registra un 50,6% de imagen negativa frente a un 36,7% de imagen positiva, según el Monitor de Opinión Pública de mayo de 2026 elaborado por la consultora Zentrix. El informe técnico, basado en una muestra nacional de 1.315 casos, detalla que el resto de la ponderación del funcionario se compone de un 7,6% de valoración neutra y un 5,1% de encuestados que no sabe o no contesta (NS/NC). En el desglose específico de su imagen, un 38,3% la califica como "Muy Mala", un 12,3% como "Mala", un 7,6% como "Regular", un 19,5% como "Buena" y un 17,2% como "Muy Buena".

A pesar del diferencial neto negativo de 13,9 puntos porcentuales, la cifra representa una mejora respecto a la situación de su antecesor, Manuel Adorni, quien dejó el cargo con un 73,6% de imagen negativa, un 17,9% de positiva, un 7,0% de neutra y un 1,5% de NS/NC.

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La distribución del respaldo y rechazo a Santilli está rígidamente determinada por el comportamiento electoral de los consultados. Entre los ciudadanos que votaron por Javier Milei en el balotaje de 2023, Santilli obtiene un 65,4% de imagen positiva; en contraposición, entre quienes optaron por Sergio Massa, su imagen negativa alcanza el 90,6%. Al analizar el voto de las elecciones legislativas de 2025, la polarización se acentúa: cosecha un 80,5% de imagen positiva dentro del electorado de La Libertad Avanza (LLA) y un 80,3% de imagen negativa entre los votantes de la oposición. Incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), distrito histórico de su fuerza política de origen, el rechazo hacia el funcionario se posiciona en el 50,3%, superando por 14,3 puntos porcentuales a su aprobación, que se ubica en el 36%.

Más allá de la imagen, Santilli asume con un electorado oficialista que ordena sus prioridades en torno a una lógica de balance y herencia. El ranking lo encabezan las deudas (53,2%), seguidas por la corrupción (46,7%) y la incertidumbre económica (35,5%); el desempleo (32,5%) y la inflación (26,6%) quedan más atrás. Para la consultora Zentrix, se trata de "una agenda que mira hacia atrás tanto como hacia adelante: la prioridad no es tanto la urgencia del día a día, sino el pasivo que el Gobierno dice estar ordenando. Un marco que, en principio, le da a la nueva Jefatura de Gabinete cierto margen para presentar la gestión económica como un proceso en curso, no como una crisis abierta".

Santilli asume, entonces, con una imagen condicionada por la grieta política y social, administrando un cargo donde su propia base reclama gestión de la deuda y el rumbo económico, mientras la oposición concentra su demanda en el poder de compra cotidiano. "Dos agendas que conviven con una misma presión de fondo –el deterioro del ingreso real–, pero que exigen lecturas y respuestas distintas según de qué lado de la grieta se mire", según señala el informe de la consultora Zentrix.

Las primeras declaraciones de Santilli como jefe de Gabinete: "Adorni estaba “anímicamente destruido”

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que “el Gobierno de Javier Milei es el más reformista de la historia” y agregó que su predecesor Manuel Adorni estaba “anímicamente destruido”. Así lo expresó este lunes por la mañana en Radio 10, en su primera declaración pública en el cargo.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que su gestión mantendrá la línea trazada por su antecesor, Guillermo Francos, y confirmó que conservará el rol de principal nexo político con los gobernadores provinciales. Según detalló el funcionario, esta continuidad fue un pedido expreso del presidente Javier Milei, luego de un encuentro clave mantenido este domingo en la Quinta de Olivos junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante sus primeras declaraciones, Santilli trazó los ejes de lo que será su hoja de ruta al frente del gabinete. Destacó la necesidad de construir acuerdos para avanzar con el paquete de leyes oficialista. "Venimos tendiendo puentes con todos los sectores porque para lograr las reformas tiene que haber un Presidente con una convicción única y luego diálogos y acuerdos", señaló. El ministro ratificó el rumbo económico y político del Gobierno, asegurando que el objetivo central de esta nueva etapa será "continuar siendo un gobierno transformador y reformista". Por último, Santilli reconoció el esfuerzo de la ciudadanía y adelantó que se vendrán más cambios estructurales: "Han sido años difíciles que la sociedad ha acompañado. Por más que hemos cumplido con todo lo que se ha planteado en campaña, hay muchas más reformas en adelante".

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