Roberto Bacman sobre la renuncia de Manuel Adorni: "Ya estaba decidido hace bastante"

El analista político, Roberto Bacman, aseguró para Canal E que la salida de Manuel Adorni del Gobierno ya estaba definida desde hacía tiempo y sostuvo que la reestructuración del gabinete marca un nuevo escenario político, con mayor protagonismo del PRO y de Diego Santilli.

Según Roberto Bacman, "ya estaba decidido hace bastante" el alejamiento de Adorni. Y explicó que, "el tema era cómo hacer la salida, cuándo hacer la salida, este, el viaje del presidente a España, pero eso estaba decidido desde antes".

Cómo se reorganiza el gabinete del Gobierno

Asimismo, señaló que la reorganización del gabinete modifica nuevamente la estructura del Gobierno: "Cambia totalmente la estructura ministerial". Sobre la misma línea, destacó que, "muchas áreas pasan a presidencia directamente, por ejemplo, vocería y otras al poder, digamos, de Karina".

Uno de los puntos centrales fue el creciente vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO. Bacman interpretó el mensaje publicado por Mauricio Macri tras los cambios en el gabinete como una señal política clara. "Parecería ser que hay un acercamiento político ya prácticamente, de hecho, en el Gobierno, en vista a las elecciones", afirmó.

En ese contexto, sostuvo que, "vuelve al centro de la escena la eliminación de las PASO" y consideró que Diego Santilli tendrá un rol importante en esa estrategia. El oficialismo busca consolidar una alianza de cara al próximo proceso electoral mientras el peronismo continúa atravesando una fuerte interna.

Internas en la oposición

El entrevistado aseguró que el gran problema de la oposición sigue siendo la falta de unidad. "Para el peronismo es fundamental la unidad", remarcó, aunque aclaró que, "en este momento todo está muy lejano".

También afirmó que la eliminación de las PASO beneficiaría al oficialismo: "Eso le da una ventaja comparativa a aquel que sí arregló un acuerdo frente a un peronismo, que como están las cosas, por lo menos en las palabras de Máximo, las relaciones están totalmente rotas e irían divididos a la elección del año que viene".