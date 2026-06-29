Actualidad PyME: "Hay 27.000 empresas que han cerrado, pero hay más de 40 que han abierto”

El consultor PyME, Agustín Remondino, evaluó en Canal E que las pequeñas y medianas empresas continúan atravesando un escenario desafiante pese a la estabilidad macroeconómica.

En primer lugar, Agustín Remondino aclaró que el cierre de empresas debe analizarse junto con la creación de nuevos emprendimientos. "Hay 27.000 empresas que han cerrado, pero hay más de 40 que han abierto, según el sistema de interbanking", señaló.

Complicaciones en el sector PyME a raíz del consumo

Sin embargo, advirtió que ese dato no implica una mejora en la situación del sector: "No significa que las PyMEs estén en una buena situación. Porque el consumo no venía de ser un consumo, no viene siendo un consumo real".

En ese sentido, Remondino afirmó que la recuperación dependerá de que la mejora macroeconómica llegue a las pequeñas empresas. "Necesitamos un consumo real. Necesitamos que las PyMEs empiecen a trabajar y a consumirse, pero basado en la realidad", planteó.

Además, sostuvo que, "necesitamos que empiece a haber mayor generación, que la macroeconomía y las grandes empresas que han empezado a abrir, se empiece a derramar ese consumo para que las PyMEs vuelvan a activarse".

La necesidad de certidumbre para las PyMEs

Respecto del escenario actual, el entrevistado explicó que la estabilidad económica comienza a diferenciar a las empresas mejor administradas. "Por lo menos el dólar medianamente está estable, los precios medianamente se van manteniendo, lo cual da ciertas certezas", destacó.

Según desarrolló, este nuevo contexto favorece a quienes mejor gestionan sus negocios: "Hoy los grandes empresarios, los que realmente administran bien los costos, generan buenos procesos, agregan valor a los clientes, son los que se están destacando". En cambio, remarcó que, "quienes solamente ajustaban porque pese a malas decisiones que pueden tener el precio y la inflación los ayudaba, hoy la verdad que están siendo perjudicados".