Sergio Pedace sobre la situación del sector cárnico: “Necesitamos que nos sigan bajando los impuestos”

Las exportaciones de carne vacuna argentina hacia Estados Unidos alcanzaron un récord durante mayo, impulsadas por una mayor demanda del mercado norteamericano. En ese contexto, este medio se comunicó con el coordinador de CAMyA, Sergio Pedace.

“Realmente estamos abiertos al mundo, también hay que decir que tenemos mercadería que está entrando de Brasil, hay importación, así que exportación, importación”, afirmó Sergio Pedace.

El aumento de las exportaciones resulta determinante para la ganadería

Según explicó, la ganadería todavía paga las consecuencias de decisiones tomadas durante las últimas dos décadas. “Venimos con muchos años de falta de stock ganadero” y consideró que, “a buena hora que estén abiertas las exportaciones para que los productores argentinos decidan seguir produciendo novillos y agregándole kilos a cada carcasa para poder tener la carne como siempre la tuvimos para los argentinos”.

Pedace recordó que Argentina llegó a tener cerca de 60 millones de cabezas de ganado y aseguró que el retroceso fue consecuencia de políticas que desalentaron la producción. “Nosotros en el 2006 estábamos casi en 60 millones de cabezas, así que estamos 20 años después con 50 millones de cabezas. Perdimos 10 millones de cabezas, por lo cual, hoy tendríamos que estar en 75 millones de cabezas de ganado y esa es la realidad”, señaló.

Cuáles fueron las decisiones que perjudicaron al sector ganadero

Asimismo, cuestionó “los cierres de exportación, el doble dólar, el dólar que se te ocurra, las SIRAs”, al considerar que esas medidas llevaron al productor a volcarse hacia otros cultivos.

En ese escenario, el entrevistado reclamó una reducción de la carga tributaria: “Necesitamos que nos sigan bajando los impuestos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo que tenemos que decir es que necesitamos que nos bajen los impuestos las provincias y los municipios”.

Sobre el crecimiento de los envíos a Estados Unidos, explicó que se trata principalmente de carne destinada a la industria. “Lo de Estados Unidos obviamente no preocupa porque es una carne de industria, ellos necesitan carne para hacer hamburguesa”, indicó.