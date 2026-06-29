"Con una inflación acumulada del 16%, todavía el dólar está dentro de los parámetros razonables"

El CEO de Insider Finance, Pablo Lazatti, pasó por Canal E y sostuvo que, pese a la volatilidad reciente, el tipo de cambio mantiene una evolución consistente con el nuevo esquema económico y proyectó que podría cerrar el año en torno a los $1.600.

Al analizar la evolución del dólar oficial, Pablo Lazatti explicó que una mirada de corto plazo puede resultar engañosa: "Si tomamos en consideración este mes en curso, decimos que el dólar aumentó de manera significativa en porcentaje de inicio de mes a fin de mes. Pero si agarramos y tenemos un horizonte más largo desde el primero de enero hasta la fecha, hasta el viernes pasado, quiere decir que llegó al mismo nivel que arrancó en enero".

Comparación del dólar con la inflación

En ese sentido, remarcó que, "con una inflación corriendo por encima, acumulada del 16%, vemos que todavía el dólar está dentro de los parámetros razonables" y agregó: "Entiendo que el modelo económico de la actualidad es diferente del modelo económico de la administración anterior y de los últimos años. Que un dólar más, o un peso más fuerte, es la moneda que va a correr en curso por los próximos dos años".

Respecto de la acumulación de reservas, Lazatti destacó el rol del sector agropecuario y otras fuentes de ingreso de divisas. "Lo que pasó del 1 de enero a la fecha es que el Banco Central viene comprando aproximadamente 100 millones de dólares por día y fortaleciendo las reservas", planteó.

Cómo se definirá el nuevo ingreso de dólares

Además, señaló que en la segunda mitad del año habrá otros factores que sostendrán el ingreso de dólares: "Los corporativos, las empresas, tomaron deuda. Esa deuda también es la que compra el Banco Central y viene a la Argentina". A eso sumó que, "la venta de empresas, que posiblemente arranque de agosto en adelante. Empresas públicas que se venden y el Banco Central o el Gobierno tenga ingresos extraordinarios".

Sobre el impacto de la coyuntura política en los mercados, el entrevistado consideró que el efecto será limitado mientras continúe el orden fiscal: "La parte política te va a afectar, pero de una manera significativamente menor, porque vos ya venís trabajando en eso". En esa línea, afirmó: "La economía influye más que nada si vos generás superávit, si vos bajás el gasto, si vos tenés las cuentas acomodadas".

También remarcó que el contexto internacional continúa influyendo sobre los activos argentinos. "No sólo vemos acá en Argentina la parte política, sino cualquier elemento en el mundo, como por ejemplo la guerra que está pasando entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho Ormuz, también influye, pero influye de manera menor", expresó.