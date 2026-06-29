Roberto Cachanosky: “No es sostenible la forma en que fueron ajustando el déficit fiscal"

El economista, Roberto Cachanosky, conversó con Canal E y se refirió al presente económico argentino y puso en duda la sostenibilidad de algunos de los principales indicadores que exhibe el Gobierno.

Sobre los resultados económicos, Roberto Cachanosky sostuvo: "Bajar la tasa de inflación es cierto, pero bueno, después viene el debate de cuán sostenible es la baja de la inflación, considerando el piso, cómo están pisando el tipo de cambio, si bien ahora lo están deslizando un poco más".

La división del sector productivo

En relación con la actividad económica, explicó que el crecimiento no alcanza a la mayoría de los sectores productivos. "Podemos tener dividida la economía en dos grandes partes, más o menos un 17% le va bien de los sectores", mientras que "el 54% de los sectores, comercio, industria, construcción, etcétera. Esos, digamos, sobreviven como pueden o están agonizando directamente".

Aunque los indicadores muestran crecimiento agregado, Cachanosky relativizó esos datos: "Es cierto, hay sectores que están creciendo, el promedio te da bien, eso es como el tipo que estaba con la cabeza en la heladera y los pies en la estufa, pasó otro y le dijo ¿cómo va? ¿en promedio bien?".

Complicaciones en el empleo

Además, remarcó que los sectores que más crecen no son los principales generadores de empleo. "Los sectores a los que le va bien no son demandantes de mano de obra en forma directa, muy abundante, y los sectores a los que le va mal, comercio, industria, industria de construcción, etcétera, esos que son demandantes de mano de obra en forma directa no les va bien", planteó.

Respecto del mercado laboral, el entrevistado señaló que, "está creciendo el sector informal", aunque aclaró que, "la economía informal tiene menos productividad" y agregó: "Gente que no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene nada".

Sobre la baja de la inflación, insistió en que existen factores que ponen en riesgo su continuidad: "Primero que no es sostenible, a mi juicio, la forma en que fueron ajustando el déficit fiscal". También sostuvo que, "lo que hicieron fue pasar los pasivos remunerados del Banco Central a los pasivos al Tesoro Nacional. Pero eso sigue corriendo, no desapareció".