Mariano Gorodisch: "El dólar Messi, impulsa la caída del plazo fijo"

El periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, analizó el impacto del Mundial, la demanda de dólares y las perspectivas financieras de Argentina, con foco en el mercado cambiario, los plazos fijos, la deuda y las señales que mira el Gobierno.

Mariano Gorodisch explicó que el aumento de argentinos que viajan al exterior para seguir a la Selección genera presión sobre el mercado cambiario. “Esto que tiene que ver con el dólar, que es récord la cantidad de argentinos que se están yendo hacia los Estados Unidos”, señaló.

Crece la preocupación de los viajeros por utilizar el dólar tarjeta

Según detalló, muchos viajeros buscan evitar el costo del dólar tarjeta: “Esto se paga con dólares, con dólares billetes porque el dólar tarjeta todavía tiene la retención del 30%, es un dólar que ya sale casi $2.000, en cambio pagando con dólar billete es 30% más barato”.

Además, Gorodisch explicó una alternativa utilizada por algunos consumidores: “La otra es pagar luego con divisas el resumen de la tarjeta y no con pesos para evitar ese 30% de recargo”. Para hacerlo, aclaró: “Para esto hay que sacar el stop debit”.

A qué se debió la suba del dólar blue

El movimiento de dólares también tuvo impacto en otras variables financieras. “Esto provocó una suba en el dólar blue por la cantidad de argentinos que se llevan dólares y suba también en el tipo de cambio”, afirmó.

En paralelo, el periodista destacó la caída de los depósitos en pesos: “Esto a su vez impulsó una baja en el stock de plazos fijos en pesos, en los últimos 30 días cayeron 2 billones los plazos fijos en pesos”.

Luego, manifestó que las tasas bancarias explican parte de ese fenómeno: “Los bancos más grandes del sistema están pagando apenas 14,5% anual por depósitos a 30 días”. Y agregó que esto hace que los ahorristas comparen el rendimiento frente a la inflación y la evolución del dólar.