Fernando Camusso remarcó el escenario financiero: "no veo a la Argentina emitiendo deuda este año"

La última licitación del Tesoro y la intervención oficial con instrumentos Dollar Linked reavivaron el debate sobre el equilibrio entre el tipo de cambio, las tasas de interés y la liquidez del sistema financiero. En diálogo con Canal E, el director de Rafaela Capital, Fernando Camusso, analizó el escenario que enfrenta el mercado en la segunda mitad del año.

El especialista sostuvo que el Gobierno deberá mantener una política monetaria muy precisa para evitar tensiones cambiarias sin afectar el financiamiento de la economía real, en un contexto donde la cosecha gruesa comienza a perder protagonismo y las reservas vuelven a ocupar el centro de la escena.

La intervención con Dollar Linked y las tasas

Camusso explicó que la fuerte colocación de títulos Dollar Linked permitió absorber pesos y reducir la volatilidad cambiaria, aunque también provocó una menor liquidez en el mercado. "No está mal evitar la volatilidad", afirmó al evaluar la estrategia oficial.

Sin embargo, aclaró que el objetivo no debe ser mantener fijo el tipo de cambio. "No debemos confundir volatilidad con contener el tipo de cambio", remarcó.

El desafío de la política monetaria

El director de Rafaela Capital consideró que las tasas de mercado no deberían continuar escalando porque terminarían afectando el crédito para empresas y el capital de trabajo. "Las tasas no deben pasar de este nivel", sostuvo al referirse a los actuales rendimientos del mercado.

En ese sentido, indicó que el proceso de remonetización deberá avanzar de manera gradual para evitar fuertes saltos en las tasas y brindar mayor estabilidad al sistema financiero.

El crédito y la economía real

Camusso advirtió que una política monetaria demasiado restrictiva termina trasladándose al costo del financiamiento para el sector privado. Según explicó, una diferencia de pocos puntos porcentuales puede modificar significativamente el acceso al crédito de las empresas.

También señaló que existen alternativas de inversión de corto plazo con mejores rendimientos que los plazos fijos tradicionales, aunque reconoció que las tasas reales continúan siendo negativas en varios instrumentos.

La deuda y el contexto internacional

Respecto de una eventual emisión de deuda, el economista consideró que todavía no están dadas las condiciones. "No veo a la Argentina emitiendo deuda este año", aseguró al mencionar el nivel del riesgo país y el contexto financiero internacional.

Finalmente, sostuvo que el fortalecimiento del dólar a nivel global y la incertidumbre política en Estados Unidos pueden limitar el acceso al financiamiento externo, por lo que recomendó mantener una estrategia prudente durante los próximos meses.