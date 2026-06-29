Dallas, donde jugó Argentina, el nuevo boom inmobiliario: “Es la ciudad con más crecimiento de todo Estados Unidos”

El fundador y CEO de Real House Partners, Pablo Giunta, en contacto con Canal E, se refirió a que el mercado inmobiliario de Estados Unidos continúa despertando el interés de los inversores argentinos, especialmente a partir de nuevas alternativas que permiten ingresar con montos mucho más bajos que los tradicionales.

Según Pablo Giunta, la estrategia de la firma apunta a reducir al máximo el riesgo. "Nosotros como tesis de inversión no tomamos riesgos, básicamente, o tratamos de minimizarlos al máximo, y eso se logra básicamente en el mundo inmobiliario invirtiendo en los mercados más dinámicos y con más crecimiento de todos Estados Unidos", planteó.

Por qué la región de Texas es la mejor opción

Asimismo, señaló que los principales destinos son "Primero, Texas", donde destacó especialmente Dallas; luego Florida y finalmente Georgia. Sobre este punto afirmó: "Estos son estados republicanos donde básicamente hay beneficios impositivos y fiscales muy importantes para atraer la inversión privada puntualmente en el sector inmobiliario, que hace que tengas un gap mayor o la posibilidad de rendimientos mayores".

Giunta explicó que el objetivo de la empresa es ampliar el acceso a este tipo de inversiones. "Ahí básicamente nuestro valor agregado y nuestra misión como empresa desde Real House Partners es básicamente democratizar una industria que históricamente, y una opción de inversión que históricamente siempre fue para un pequeño círculo de altísimo patrimonio", resaltó.

En ese sentido, remarcó la diferencia entre el capital que habitualmente exige el mercado y la propuesta de su compañía: "Lo que hacemos nosotros es bajar ese mínimo de 500 mil dólares a 500 dólares, pero sin transformar esto en un crowdfunding".

Sobre el funcionamiento del sistema, el entrevistado detalló: "Es un fondo de inversión cerrado, donde no está todo adentro de una bolsa, donde están todos los activos mezclados". Además, explicó que cada inversor puede elegir proyectos específicos, evitando que el rendimiento de uno afecte al resto.

Cuál es la ciudad con mayores oportunidades

Con respecto a las ciudades con mayor potencial, expresó: "Dallas en particular es la ciudad con más crecimiento de todo Estados Unidos. La segunda es Atlanta". Y agregó: "Donde hay crecimiento demográfico, poblacional y laboral, ahí vamos".