Juan Manuel Truffa: “Vimos al Central bastante activo porque había bastante presión con respecto al tipo de cambio”

El director de la consultora Outlier, Juan Manuel Truffa, en comunicación con Canal E, analizó la presión cambiaria, la intervención del Banco Central, el impacto del aguinaldo y las perspectivas para el dólar en los próximos días.

“Hoy arranca una semana en donde vamos a tener quizás el pico estacional de demanda por aguinaldos”, señaló Juan Manuel Truffa, y agregó: “Todo el sector público todavía no pagó, con lo cual, quizás, si bien arrancó tranquila la jornada hoy, tenemos el cierre de mes ya adelante”.

El Banco Central busca intervenir ante la presión sobre el dólar

Sobre la presión cambiaria observada recientemente, explicó que, “podemos tener un poquito de presión por el lado de futuros” y destacó el rol del Banco Central: “Vimos al Central bastante activo la semana pasada, porque había bastante presión con respecto al tipo de cambio”.

Al analizar las causas de esa demanda, Truffa mencionó dos posibilidades: “No sabemos si venía por una anticipación de demanda por aguinaldo, lo que después llamamos FAE, o si por un aumento de lo que es la actividad de importación”. En relación al concepto FAE, explicó: “FAE es lo que llamamos formación de activos externos, que tiene que ver con la compra de dólares por parte del sector privado”.

El impacto de las importaciones sobre la actividad económica

También destacó la importancia de observar las importaciones como una señal económica: “Si tenés un poquito más de demanda de importación, quizás la actividad está mostrando algunos leves signos un poquito mejores”.

Respecto al superávit comercial argentino, el entrevistado sostuvo que tuvo dos componentes: “Tuvimos un buen impacto de lo que es Expo, sobre todo vía precios energéticos” y también “una retracción de las importaciones”. Sin embargo, consideró que hacia adelante sería positivo un cambio en la composición: “Nos gustaría un poquito más de los dos”.

Sobre el empleo y la actividad, afirmó que algunos sectores beneficiados “demandan relativamente bajo empleo” y agregó: “Esperemos que los indicadores primarios, si es que se cumple esto que te decía de las importaciones, vinculen un poco más a actividades que tienen mayor demanda”.