El dólar blue cerró en baja este lunes 29 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este lunes 29 de junio. La divisa paralela cayó $5 respecto del cierre anterior y finalizó la jornada a $1510 para la venta.

En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario, aunque las reservas internacionales cerraron con una baja frente a la jornada previa.

Dólar blue

El dólar blue cerró a $1510 para la venta y a $1490 para la compra, con una baja de 0,33%.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1507,50.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1553.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a $1489,60.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1943,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1498,22, según el promedio informado por el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1481,50, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 25 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 415 millones de dólares y cerraron en 46.666 millones.