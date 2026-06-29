Diego Corbalán: "Adorni se había transformado en un serio dolor de cabeza para el gobierno"

El impacto político del caso Manuel Adorni trascendió la agenda institucional y se convirtió en un problema de reputación para el Gobierno. Según Diego Corbalán, analista de redes sociales y director de Monitor Digital, "Adorni se había transformado en un serio dolor de cabeza para el gobierno", al punto de alterar el liderazgo del propio presidente en las redes sociales.

El especialista explicó que los datos relevados por Monitor Digital muestran una pérdida sostenida de protagonismo de Javier Milei. "Ya Adorni incluso le robaba porciones de discusión política al propio Milei", sostuvo, al señalar que el vocero pasó a concentrar buena parte del debate público durante los últimos meses.

Corbalán advirtió que el fenómeno dejó de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. "No es que fue algo episódico, sino que se transformó en un comportamiento crónico, permanente", afirmó, al explicar que la conversación política quedó dominada por las polémicas alrededor del funcionario.

El desafío del oficialismo para recuperar el control de las redes

Desde su perspectiva, la salida de Adorni no alcanza para revertir automáticamente el escenario. "El gobierno queda debilitado ante esto", remarcó, y consideró que el oficialismo deberá reconstruir capital político de cara a los próximos desafíos electorales.

En ese sentido, sostuvo que será indispensable recuperar la militancia digital que impulsó el triunfo libertario en 2023. "Tendría que reactivar la militancia, la militancia propia", afirmó, al recordar que los seguidores libertarios perdieron protagonismo en los últimos meses.

Asimismo, planteó que el Gobierno deberá volver a seducir a sectores moderados del electorado. "Se van a sentir cómodos en tanto y en cuanto reenamoren a su público", señaló, al destacar la importancia de reconstruir el vínculo con quienes respaldaron a Milei en el balotaje.

Una oposición fragmentada y sin nuevos liderazgos consolidados

Respecto del escenario opositor, Corbalán describió una fuerte dispersión. "Lo que hay en la oposición hoy es poco y fragmentado", aseguró, aunque reconoció que Cristina Kirchner y Mauricio Macri continúan siendo las figuras con mayor nivel de conocimiento público.

También descartó, por ahora, el surgimiento de nuevos outsiders con capacidad competitiva y consideró que los gobernadores mantienen influencia principalmente en sus provincias, sin lograr instalarse en el debate nacional.

Finalmente, al analizar la situación de Victoria Villarruel, sostuvo que perdió centralidad dentro del espacio libertario. "Villarruel hoy también es una actriz más que de reparto, está fuera del radar de la centralidad de la discusión política", concluyó.