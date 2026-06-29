Dólar, inflación y reservas: qué espera el mercado para el segundo semestre

La jornada comenzó con una nueva suba de las distintas cotizaciones del dólar, un movimiento que, según el analista de mercados, Nicolás Borra, responde a una corrección esperada por el mercado luego de varios meses de estabilidad cambiaria. "Tenemos un alza en todos los dólares de manera generalizada. Esto lo venimos trayendo hace casi dos semanas", explicó.

El especialista sostuvo que el ajuste era previsible debido a que "el dólar nominalmente hablando solamente se ha movido un 2%" en lo que va del año y remarcó que el fin de la etapa de mayor liquidación de divisas por parte del sector agropecuario aceleró ese proceso.

Además, señaló que la rápida suba del tipo de cambio impactó sobre los bonos en pesos, que comenzaron a exigir mayores tasas de interés, mientras que los bonos CER fueron los más castigados por las expectativas de una inflación menor a la prevista.

Reservas, dólar e inflación: las claves que sigue el mercado

Para Borra, el principal foco de atención pasa ahora por la estrategia del Banco Central. "Lo que tenemos que observar es que el Banco Central siga acumulando reservas en paralelo de esta suba del tipo de cambio", afirmó. Según explicó, mientras la autoridad monetaria continúe comprando divisas sin intervenir para frenar la cotización, el mercado mantendrá una lectura positiva.

El analista consideró que el escenario permanece bajo control y sostuvo: "Yo te diría que estaría cómodo hasta un tipo de cambio de 1.550, ya a partir de 1.550 la cosa puede empezar a marcar algunas alertas, pero por ahora el mercado lo toma con calma".

Respecto del impacto en los precios, Borra descartó un traslado significativo del reciente movimiento cambiario. "Lo que estamos viendo es que el pass-through del dólar ha mermado mucho en lo que va de esta gestión", aseguró. También destacó que la baja del precio internacional del petróleo podría contribuir a una inflación más moderada durante junio, aunque reconoció que esa reducción aún no se refleja completamente en los surtidores.

El frente político y la reacción de los mercados

Consultado sobre los recientes cambios políticos dentro del Gobierno, Borra consideró que el efecto fue favorable, aunque limitado. "Todo dato que traiga algo de previsión y estabilidad en el ámbito político vuelca al mercado de manera positiva", sostuvo.

En ese sentido, indicó que el mercado recibió con alivio las modificaciones en el gabinete y destacó que tanto los bonos como la renta variable muestran una tendencia positiva, acompañados además por un contexto internacional más favorable. "Si vamos al tema puntual político, no tiene tanto impacto, pero te diría que sería positivo", concluyó.