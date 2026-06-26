El dólar blue cerró en baja este viernes 26 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en baja este viernes 26 de junio. La divisa paralela cayó y finalizó la jornada a $1515 para la venta y $1495 para la compra.

En tanto, el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario y las reservas internacionales cerraron con una suba respecto de la jornada anterior.

Dólar blue

El dólar blue cerró a $1515 para la venta, con una baja de 0,99%. Para la compra, la cotización quedó en $1495.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1502,50.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1541,60.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a $1489,60.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1943,50.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1495,57, según el promedio informado por el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1477, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 50 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 120 millones de dólares y cerraron en 47.081 millones.