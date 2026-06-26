El maíz argentino alcanza una cosecha récord, pero los precios internacionales siguen en baja

La campaña de maíz en Argentina atraviesa un momento excepcional en términos productivos, aunque el contexto de precios internacionales genera preocupación en el sector. Ariel Tejera, economista y especialista en mercados agrícolas, describió un ciclo con rindes históricos, expansión del área sembrada y una producción que podría alcanzar cifras inéditas.

El especialista sostuvo que la combinación de un clima favorable, una mayor superficie sembrada y altos niveles de productividad posiciona a la actual campaña como una de las mejores de los últimos años. Sin embargo, advirtió que el incremento de la oferta mundial comienza a ejercer presión sobre las cotizaciones del cereal.

Una cosecha récord de maíz impulsada por el clima y la expansión del área sembrada

Ariel Tejera destacó que el país atraviesa una campaña excepcional desde el punto de vista agronómico. "Venimos de una campaña de muchísimo entusiasmo respecto al aumento de producción en todos los productos, pero particularmente maíz", señaló.

En ese sentido, explicó que el crecimiento de la superficie sembrada estuvo acompañado por condiciones climáticas ideales. "Un clima que acompañó como nunca, lloviendo en los momentos que tenía que llover en casi todas las regiones productivas del país", afirmó.

Ese escenario permitió alcanzar niveles de producción inéditos. "Llevando esto a rindes históricos en muchas regiones", subrayó Tejera, quien estimó que la producción podría ubicarse entre 68 y 70 millones de toneladas.

Además, explicó que el mercado todavía enfrenta una gran oferta pendiente de ingreso. "Todavía tenemos una lluvia de maíz por entrar al mercado, que es muy significativo", advirtió.

Los precios internacionales del maíz caen por la mayor oferta global

El contexto internacional aparece como uno de los principales factores de preocupación para el sector. Tejera explicó que los precios del maíz comenzaron a debilitarse luego de varias semanas de firmeza. "Veníamos con precios bastante firmes, pero se pincharon un poco", reconoció.

Entre las causas, mencionó la mejora de las perspectivas productivas en Estados Unidos y el avance de otras cosechas relevantes. "El parámetro productivo se empieza a mostrar muy bueno en Estados Unidos, entonces esto se replica en algún punto en debilidad en precios", explicó.

También advirtió que la tendencia ya se refleja en el mercado local. "Estamos viendo cotizaciones caer tanto en Chicago como también acá en Argentina", sostuvo.

En el plano doméstico, indicó que la normalización del esquema de retenciones también redujo las expectativas de subas en los valores. "Ya sabemos un poco cuál va a ser el horizonte, así que mercados muy tranquilos desde el punto de vista de precios", agregó.

El maíz se consolida como uno de los principales generadores de divisas

Tejera destacó además el rol estratégico del maíz argentino para la economía, con un importante crecimiento de las exportaciones. "El volumen de exportaciones se suele ubicar en torno a 35 millones de toneladas, pero este año va a estar en torno a 44 millones", detalló.

Ese incremento representa un fuerte aporte para el ingreso de divisas. "Un aporte del maíz en materia de generación de divisas sumamente atípico", concluyó el economista.