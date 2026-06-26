Interna en el peronismo: advierten que la falta de liderazgo profundiza la crisis política

Las diferencias internas dentro del peronismo volvieron a quedar expuestas tras el enfrentamiento protagonizado en el Senado bonaerense entre dirigentes del oficialismo. Para Gustavo González, el episodio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una crisis de liderazgo que atraviesa al espacio desde hace meses.

González sostuvo que el conflicto evidencia un problema estructural dentro del peronismo. "Lo que refleja lo que venimos hablando hace más de dos meses, que tiene que ver con el problema central que está teniendo el peronismo, que no solo no tiene liderazgo, sino no se ponen de acuerdo entre ellos, por lo tanto las internas salen a flote en todos los campos de batalla"

La crisis de liderazgo expone las diferencias internas

El analista remarcó que la discusión ocurrida en el Senado provincial, donde Mario Ishii y Sergio Berni cuestionaron la gestión bonaerense, demuestra que las diferencias ya dejaron de ser reservadas. "No es que esto fue solapado ni nada por el estilo, fue en pleno recinto del Senado."

Según González, la principal dificultad radica en la ausencia de una conducción clara. "Todos los actores del peronismo saben que unidos triunfan, desunidos no van a triunfar." Sin embargo, explicó que la verdadera disputa gira en torno a quién ejercerá ese liderazgo y quién será el candidato que represente al espacio en la próxima contienda electoral.

El rol de Cristina Kirchner y la disputa por el poder

Consultado sobre la influencia de Cristina Fernández de Kirchner en el conflicto, González consideró que la expresidenta continúa siendo la principal figura del espacio, aunque también representa un factor de tensión. "Cristina Fernández es una solución y es un tapón a la vez, porque aglutina gran parte del peronismo, es la dirigente con mayor imagen adentro de ese frente peronista, pero no puede ser candidata y no deja que otro sea candidato."

Asimismo, descartó que cada movimiento interno responda necesariamente a una orden directa de la exmandataria, aunque aseguró que tiene capacidad para intervenir cuando lo considera necesario. "Esto lo resuelve Cristina Fernández con un llamado telefónico, con una reunión, con un Zoom, con acuerdos, con mensajes de poner paños fríos. Esto lo puede hacer Cristina Fernández y no lo hace."

Para González, la confrontación entre el kirchnerismo y Axel Kicillof seguirá escalando mientras no exista una definición política. "La guerra está declarada entre Cristina Fernández y Kicillof."

No obstante, advirtió que esa disputa tiene un límite impuesto por el calendario electoral. "Los dos saben que este es el momento de pelear, pero que en algún momento van a tener que dejar un poco las armas porque el año que viene se viene una elección muy dura y si no están juntos van a perder la elección y no van a tener el Poder Nacional."