Mercado inmobiliario: las escrituras se mantienen, pero preocupa la fuerte caída de los créditos hipotecarios

El mercado inmobiliario porteño cerró mayo con un nivel de actividad similar al del año pasado. Según detalló Valeria Goldman, consejera del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, "Mayo estamos cerrando con 5.400 escrituras, un poquito más de 5.400 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires", una cifra que mantiene la estabilidad en la comparación interanual.

Sin embargo, explicó que el dato más preocupante no pasa por la cantidad de escrituras, sino por el financiamiento. "Lo que nos tiene a maltraer es el número de créditos hipotecarios", sostuvo, al señalar que "tenemos una diferencia brutal, 37% menos que el año pasado, y es un montón para la adquisición de viviendas".

La especialista remarcó que buena parte de las operaciones actuales se concretan con fondos propios. "La gente está sacando dinero propio del colchón o con la ley de sinceramiento fiscal", indicó, al explicar que ese ahorro está reemplazando el rol que antes cumplían los préstamos hipotecarios.

La expectativa está puesta en una baja de tasas

Goldman manifestó optimismo respecto de la evolución del mercado durante los próximos meses. "Estamos muy esperanzados", afirmó, al considerar que la estabilidad del dólar y una inflación más controlada podrían impulsar una reducción de las tasas de interés. En ese sentido, explicó que "creemos que eso va a provocar una baja de intereses... y va a ser que haya más escrituras".

Además, destacó que el mercado continúa mostrando dinamismo. "Tenemos cinco meses de lo que va del año con más de 23.000 escrituras", un dato que, según señaló, confirma que "el ladrillo" sigue siendo el principal refugio de valor para los argentinos.

Precios en alza y mejores perspectivas para el mercado

Respecto del valor de las propiedades, Goldman aseguró que el escenario cambió respecto de años anteriores. "Entre el 2025 y 2026 la propiedad se ha valorizado en más o menos entre un 10 y un 15 por ciento", explicó. Esa recuperación, sumada a una menor carga impositiva sobre las operaciones, favoreció que muchos propietarios vuelvan a ofrecer sus inmuebles en venta.

Finalmente, sostuvo que el gran desafío sigue siendo recuperar el crédito hipotecario para ampliar el acceso a la vivienda. "Necesitamos un último empujón con los créditos y bueno bregamos por eso", concluyó, al tiempo que anticipó una visión optimista para los próximos meses, impulsada también por el crecimiento económico de regiones vinculadas a la minería y Vaca Muerta.