Sector inmobiliario: advierten una caída del 55% en operaciones con crédito hipotecario

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de fuerte desaceleración en el segmento de crédito hipotecario, con una contracción significativa en las operaciones y una creciente dependencia del sistema bancario público. Alejandro Braña, desarrollador inmobiliario, describió un escenario cada vez más restrictivo para el acceso a la vivienda.

Braña explicó que el sistema de créditos volvió a activarse hace dos años, pero desde el inicio estuvo limitado por estrictas condiciones de acceso. "Tuvimos el problema o el inconveniente de esa barrera que era la demostración de ingresos mínima o neta del grupo familiar para poder ingresar", señaló.

El crédito hipotecario pierde alcance y se concentra en pocos bancos

Con el paso del tiempo, el acceso se redujo aún más. "Hoy eso se redujo a la mínima expresión", afirmó, al tiempo que destacó la fuerte concentración del sistema: "Casi 9 de cada 10 operaciones son a través del Banco Nación".

El desarrollador también cuestionó la falta de dinamismo del sector privado en la oferta de créditos. "La banca privada no existe, no hay créditos privados, no hay bancos privados", remarcó.

Además, subrayó la ausencia de estrategias comerciales visibles. "Nunca vimos ninguna publicidad de ningún crédito hipotecario, de nadie, absolutamente de nadie", agregó.

Caída del 55% y advertencias sobre un mercado cada vez más restringido

Braña advirtió que la actividad inmobiliaria muestra un fuerte retroceso en términos interanuales. "Registramos una caída tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires del 55% interanual", precisó.

En ese contexto, explicó que las condiciones financieras actuales limitan el desarrollo de nuevos instrumentos de inversión. "La tasa promedio de los créditos que se ofrecen en el mercado… es del 9,5%", indicó, aunque aclaró que los préstamos efectivamente tomados provienen de segmentos específicos del sistema público.

El especialista también se refirió a las iniciativas alternativas desde el mercado de capitales. "Esperemos que esta vez le encuentren el remedio al problema", dijo en relación con los intentos de impulsar nuevos esquemas de financiamiento.

Sin embargo, advirtió que los mecanismos privados existentes son limitados y excluyentes. "Es para un sector muy acotado lo que se puede llegar a obtener de ahí", concluyó.