Leonardo Alberto analizó la suba del dólar: "Los movimientos que estamos observando son meramente especulativos"

La reciente apreciación del dólar despertó inquietud entre los inversores, aunque para Leonardo Alberto el movimiento aún no representa un motivo de alarma. El economista explicó que "todavía entiendo que no es preocupante, considerando que apenas es una corrección del 5% respecto del valor al que veníamos acostumbrados los últimos meses", al remarcar que el ajuste acompaña la inflación acumulada de abril y mayo.

El analista destacó que los principales indicadores macroeconómicos continúan ofreciendo respaldo al mercado cambiario. En ese sentido, afirmó que "la balanza comercial da claramente positiva" y recordó que el Estado mantiene un superávit fiscal que contribuye a sostener la estabilidad financiera.

Balanza comercial, superávit y demanda de dólares

Respecto del comportamiento de los inversores, explicó que una parte importante de la demanda de divisas responde a decisiones financieras y no al consumo. "Es muy difícil que esos dólares toquen el terreno de la economía real, porque en general son saldos financieros", señaló, al considerar que los fondos provenientes del cobro de títulos públicos probablemente vuelvan a destinarse a acciones o bonos.

Sobre el valor del tipo de cambio, Alberto indicó que los indicadores del Banco Central muestran cierto atraso cambiario. "Según el índice de tipo de cambio real multilateral, el dólar estaría atrasado entre un 20 y un 30%", aunque aclaró que ello no implica una corrección inmediata, ya que el mercado también depende de los tiempos y expectativas de los inversores.

Para el economista, la tradicional preferencia de los argentinos por dolarizar sus ahorros explica parte de la presión cambiaria. "Si el dólar está de oferta, tenemos una tendencia a comprar dólares y a esperar", resumió.

MERVAL, petróleo y volatilidad internacional

Al referirse al mercado bursátil, Alberto sostuvo que la caída del precio internacional del petróleo impactó directamente sobre las acciones energéticas argentinas. Explicó que la baja del crudo "se lleva puesto, por decirlo en criollo, a los activos muy relacionados con el petróleo", como las empresas del sector.

También advirtió sobre el aumento de la volatilidad en Wall Street durante las últimas semanas. En ese contexto, afirmó que "se ha latinoamericanizado el mercado de Estados Unidos", al observar fluctuaciones poco habituales para ese mercado.

Finalmente, el economista consideró que los recientes movimientos del dólar obedecen principalmente a decisiones financieras de corto plazo y no a un deterioro de los fundamentos económicos. "Los movimientos que estamos observando son meramente especulativos, pero luego veremos si eso se convalida con la realidad económica", concluyó.