Congreso: la salida de Adorni reconfigura la agenda parlamentaria y profundiza la interna oficialista

La salida de Manuel Adorni provocó un giro en la actividad parlamentaria y alteró las prioridades del Congreso. Según explicó Mariana Mei, "justamente es lo que ha cambiado la agenda", ya que la reunión prevista para tratar asuntos constitucionales quedó desplazada por el nuevo escenario político.

La periodista señaló que el cambio también impactó en la interna de La Libertad Avanza. "Algunos lo ven como un ganador a Santiago Caputo por justamente esta designación de Diego Santilli, que va acumulando poder", afirmó, al destacar que el ahora jefe de Gabinete ya venía desempeñando un rol clave en las negociaciones con gobernadores.

Además, remarcó que Santilli continuará con la misma estrategia política, aunque ahora con mayor respaldo institucional. "Va a seguir con la misma agenda, solamente que ahora también es jefe de Gabinete", resumió.

Santilli gana protagonismo y Karina Milei busca retomar la conducción política

Para Mei, la designación también redefine los equilibrios internos del oficialismo. Si bien reconoció que la influencia de Santiago Caputo crece, consideró que "Karina Milei igualmente no sé si se siente tan perdedora en esta interna", ya que sabía que la elección del nuevo jefe de Gabinete no dependería de ella.

La analista destacó que la secretaria general de la Presidencia reaccionó rápidamente para recuperar protagonismo legislativo. "El miércoles a las 9 y media de la mañana espera en la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza y quiere ponerse al hombro nuevamente la agenda parlamentaria", explicó.

También sostuvo que el nombramiento fortalece políticamente a Santilli frente a otros actores del oficialismo. "El Gobierno insiste en designarlo a Santilli y de alguna manera le da más fuerza", indicó, al tiempo que advirtió que esta decisión podría generar tensiones con Patricia Bullrich.

La agenda legislativa vuelve a enfocarse en proyectos clave

Superado el conflicto político por el caso Adorni, Mei consideró que el Congreso retomará el tratamiento de iniciativas pendientes. Entre ellas mencionó las vacantes judiciales, la protección de la propiedad privada y las negociaciones con los gobernadores.

Asimismo, explicó que la oposición intentará recuperar protagonismo impulsando proyectos vinculados al endeudamiento familiar, el PAMI y el programa Remediar.

Finalmente, la periodista sostuvo que el Congreso inicia una nueva etapa. "Empieza una nueva etapa", aseguró, y concluyó: "Karina Milei no pierde tiempo y el miércoles ya se reúne para retomar y no perder el pulso político".