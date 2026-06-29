Las encuestas muestran a Milei con ventaja sobre Kicillof en un eventual balotaje

El escenario político comenzó a reconfigurarse tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En diálogo con Canal E, el analista político Aníbal Urios sostuvo que el Gobierno logró dejar atrás semanas de conflicto interno y volver a concentrar la atención en la gestión.

De acuerdo con las mediciones que realiza su consultora, el oficialismo mantiene una posición favorable de cara al proceso electoral, mientras que el peronismo continúa sin consolidar una figura capaz de disputar el liderazgo nacional.

El Gobierno vuelve a marcar la agenda

Urios consideró que el cambio en la Jefatura de Gabinete permitió cerrar una etapa de tensión política y recuperar el foco sobre la economía y la gestión. "El Gobierno recupera la agenda", resumió al explicar el nuevo escenario.

Según el analista, durante los próximos seis meses la discusión pública estará centrada en temas como el crecimiento económico, el empleo y la seguridad, demandas que hoy aparecen entre las principales preocupaciones de la sociedad.

Las encuestas favorecen a Javier Milei

El especialista afirmó que las últimas mediciones muestran que Javier Milei conserva un respaldo elevado pese al desgaste propio de la gestión. "Javier Milei mantiene un piso muy alto", aseguró.

Además, sostuvo que un eventual balotaje frente a Axel Kicillof arrojaría una ventaja cercana al 60% para el actual Presidente, mientras que el peronismo todavía no logra resolver sus disputas internas.

La situación del peronismo y la oposición

Urios señaló que la principal debilidad de la oposición es la ausencia de un liderazgo consolidado. "No tiene un candidato sólido", expresó al referirse tanto al escenario nacional como al de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, consideró que la mayor fortaleza del oficialismo radica en la falta de un competidor con capacidad de unificar al electorado opositor.

Bullrich y Macri en el futuro electoral

Respecto de Patricia Bullrich, el consultor afirmó que mantiene altos niveles de imagen positiva y que puede competir en distintos distritos. "Es competitiva en los tres lugares", destacó al analizar una eventual candidatura.

En cambio, sobre Mauricio Macri opinó que la sociedad hoy lo identifica más con un rol de articulación política que como candidato presidencial, mientras que el oficialismo continúa mostrando una posición dominante dentro de su espacio.