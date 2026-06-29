Ramiro Tosi sobre una salida al mercado externo: “La ventana de oportunidad sería entre agosto y noviembre de este año”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E y evaluó el escenario financiero argentino, la posibilidad de una nueva emisión de deuda, la evolución del riesgo país, el dólar y las perspectivas para la inflación.

Sobre el pago de deuda previsto y el impacto en los mercados, Ramiro Tosi explicó que, “el Tesoro va a estar alrededor de 4 mil millones de dólares en términos de depósito” y señaló que, “la atención del mercado va a estar puesto primero en la reacción de precios que va a tener la deuda argentina después de este pago”.

Se estima que Argentina podría alcanzar los 300 puntos de riesgo país

Asimismo, destacó que una baja del riesgo país sería clave para que Argentina pueda volver a emitir deuda internacional, aunque advirtió sobre los desafíos: “Argentina necesitaría un riesgo país más cercano a los 300 puntos básicos, algo que no es imposible, pero que luce, al menos te diría, desafiante en el corto plazo”.

En relación con una eventual salida al mercado externo, Tosi consideró que la ventana podría darse en los próximos meses: “La ventana de oportunidad sería, te diría, entre agosto y noviembre de este año”. También explicó que una primera emisión debería tener un tamaño suficiente para generar confianza: “Entre mil y dos mil millones de dólares sería un tamaño razonable, si querés, para volver a poner a Argentina en el radar de los inversores internacionales”.

Sobre la tasa necesaria para acceder al financiamiento, afirmó que una tasa cercana al 7% sería una referencia importante: “Es la tasa, es una tasa que así todo, si querés, está igual o un poquito por arriba de lo que vos ves en el mercado de deuda privada”.

Expectativa por las futuras negociaciones con el FMI

El entrevistado también analizó el rol del Fondo Monetario Internacional y la influencia de Estados Unidos en futuras negociaciones. “Un potencial, si querés, ampliación de programa o nuevo programa, necesitas un consenso muy amplio”, explicó, y agregó que Argentina tiene una situación particular porque “es el principal acreedor individual del FMI”.

Respecto al escenario inflacionario, sostuvo que hay señales positivas, aunque con límites: “Es posible que se perfore el 2%, pero te va a costar que perfore después más del 1,5 o 1,6% en términos mensuales”.