Fausto Spotorno: "Yo creo que el dólar va a tender a acercarse más a la inflación"

El economista, Fausto Spotorno, habló con Canal E y analizó la reciente suba del dólar, las perspectivas para la inflación, el impacto del contexto internacional y los desafíos que enfrenta la economía argentina.

Respecto de la evolución del tipo de cambio, Fausto Spotorno sostuvo que el movimiento era esperable por cuestiones estacionales y por la menor oferta de divisas del agro durante el segundo semestre. "Yo creo que el dólar va a tender a acercarse más a la inflación", afirmó. Y explicó: "En cuanto empecemos a ver que la oferta de dólares, por cuestiones estacionales, empieza a ser un poquito más débil, y es probable que el dólar se empiece a mover hacia arriba".

El Gobierno prestará especial atención a lo que ocurra en el mercado

Sobre el rol del Gobierno, aclaró que el objetivo no sería frenar esa tendencia sino evitar movimientos bruscos. "Yo lo que veo es el Gobierno más en la línea de evitar volatilidades, no cambios en la tendencia", señaló.

Spotorno también vinculó la evolución del tipo de cambio con el comportamiento de las materias primas y aseguró que el fenómeno no es exclusivo de Argentina. "Estamos viendo lo mismo con las monedas latinoamericanas", indicó, al remarcar que Brasil, Colombia, Perú y Chile atraviesan un proceso similar.

Estimaciones de inflación

En cuanto a la inflación, estimó que junio cerrará muy cerca del 2%. "Nosotros estamos viendo que va a dar, para junio va a terminar más cerca de 2,1. Pero estamos muy cerca de eso", aseguró. Además, proyectó una desaceleración para los próximos meses: "Esperemos que en los próximos meses, que en el segundo semestre, ya empecemos a romper ese piso 2".

El entrevistado sostuvo que el consumo podría mostrar una recuperación moderada durante la segunda mitad del año, impulsada por una mejora del salario real. "En la medida que la inflación baje, todos los acomodamientos salariales mejoren en términos relativos y vamos a ver probablemente una recomposición del consumo masivo", explicó.

Sin embargo, advirtió que persiste un comportamiento defensivo de los ahorristas. "La gente sigue atesorando dólares en grandes cantidades", alertó, y agregó: "Los dólares que la gente compra no van al consumo y no van a la inversión, no van a ningún lado por ahora".