Milei canceló su viaje a la cumbre del Mercosur

El presidente Javier Milei no viajará a Paraguay para la Cumbre de Mercosur, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con altas fuentes del Gobierno argentino.

Fuentes oficiales aseguraron que el mandatario se quedará en el país para trabajar junto al flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien jurará este martes a las 17.30 en el Salón Blanco de Casa Rosada.

“El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes”, precisaron a la Agencia Noticias Argentinas desde Presidencia.

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En representación de la Argentina dará asistencia en la cumbre regional el canciller, Pablo Quirno, ya en Brasil para la reunión de cancilleres que se desarrolla por estas horas.

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