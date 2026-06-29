El mapa político en Córdoba: Milei récord en su principal bastión y Llaryora se mantiene firme

La provincia de Córdoba consolidó su posición como el distrito más refractario al proyecto político del peronismo bonaerense y ratificó su condición de pilar fundamental para la sustentabilidad popular del Gobierno nacional.

Según los datos desprendidos del informe correspondiente al mes de junio elaborado por la firma CB Consultora Opinión Pública, el presidente Javier Milei encuentra a nivel local sus niveles de aprobación ciudadana más elevados de toda la República Argentina. El fuerte alineamiento del electorado local con la narrativa oficialista dibuja un mapa político singular que acentúa las distancias con las principales jurisdicciones del conurbano.

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Los registros estadísticos confirman que el jefe de Estado alcanza en Córdoba un 53,5% de imagen positiva, contra un 42,1% de opiniones negativas y un marginal 4,4% de encuestados que prefirieron no emitir opinión. En el extremo opuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cosecha en este mismo suelo sus peores indicadores a nivel federal, quedando relegado al último puesto de la consideración de los cordobeses con apenas un 21,0% de aprobación frente a un contundente 74,8% de rechazo. Esta polarización matemática se traduce en una brecha récord de 32,5 puntos porcentuales a favor del líder libertario, transformándose en la ventaja más amplia registrada en todo el territorio de la Nación.

Este comportamiento del electorado cordobés no representa un hecho aislado en la región centro, sino que se replica con fuerza en las provincias vecinas de la zona cuyana y el litoral. Los analistas de la consultora destacan que Mendoza secunda a Córdoba como el segundo distrito con mayor valoración hacia el Presidente, computando un 52,7% de apoyo y una ventaja de 30 puntos netos sobre el mandatario bonaerense. La persistencia de este sesgo político e institucional marca el pulso de las discusiones locales de cara al armado de las estrategias partidarias del próximo año.

Llaryora resiste en el lote de vanguardia institucional

En el plano estrictamente doméstico, la administración pública provincial logra preservar niveles aceptables de gobernabilidad y acompañamiento en un escenario recesivo complejo. El gobernador Martín Llaryora finalizó el estudio de opinión pública ubicado en el octavo casillero del ranking interprovincial de mandatarios, logrando mantenerse dentro del selecto grupo de los ocho gobernadores con mejor valoración por parte de sus propios coprovincianos. El cordobés comparte el lote de vanguardia con dirigentes de perfil dialoguista y de partidos provinciales como Gustavo Sáenz de Salta, Rolando Figueroa de Neuquén y Osvaldo Jaldo de Tucumán, quienes lideran la tabla general.

La estructura interna de la imagen del titular del Centro Cívico arroja un 51,4% de apoyo digital, el cual se compone de un 25,4% que califica la gestión como "Muy Buena" y un 26,0% que la evalúa como "Buena". Por el contrario, el índice de reprobación se posicionó en el 47,1%, sumando un 16,6% de imagen "Mala" y un 30,5% de consideración "Muy Mala", mientras que los indecisos apenas representan el 1,5% de la muestra recolectada. A pesar de conservar el diferencial a favor, las planillas técnicas advierten sobre un retroceso moderado en el nivel de simpatía general frente al 53,5% que el sanfrancisqueño exhibía durante el relevamiento del mes de mayo.

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El posicionamiento del mandatario provincial refleja los equilibrios que debe ensayar el peronismo cordobés para retener a su electorado tradicional sin confrontar de manera directa con la figura presidencial. La estrategia de preservación institucional adoptada por el Gobierno de Córdoba busca blindar las cuentas locales y sostener la obra pública en el interior productivo, despegándose de las disputas de la Capital Federal.

Passerini estabiliza su marca en el escenario municipal

La realidad de la Capital provincial muestra dinámicas propias y una mayor paridad en las valoraciones vecinales respecto al desempeño de las autoridades locales. El intendente Daniel Passerini se ubicó en el décimo tercer puesto del Ranking Federal de Intendentes, quedando posicionado exactamente en la mitad de la tabla que evalúa a los 24 principales alcaldes de los distritos argentinos. La posición del jefe municipal cordobés refleja las dificultades estructurales que enfrentan las grandes intendencias urbanas para financiar los servicios esenciales ante la quita de subsidios nacionales.

Los números finos recogidos en el municipio capitalino otorgan a Passerini un 46,0% de imagen positiva, destacándose un núcleo duro del 27,9% de opiniones "Muy Buenas" y un 18,1% de respuestas "Buenas". El indicador de rechazo escaló al 49,2%, traccionado por un 29,6% de valoración "Muy Mala" y un 19,6% de calificación "Mala".

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Pese al saldo levemente adverso en el diferencial, retiene niveles de estabilidad significativos en comparación con el mes de mayo, cuando su nivel de aprobación se situaba en el 46,3%. La brecha de rendimiento entre los liderazgos provinciales y municipales cordobeses responde a la visibilidad directa de las problemáticas cotidianas como el transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento urbano.

Los equipos técnicos del Palacio Municipal concentran sus esfuerzos en estabilizar las prestaciones básicas en los barrios de la periferia para evitar un deterioro mayor del humor social antes del cierre del año. Las vías de contacto y las herramientas de atención ciudadana continúan operando de manera prioritaria para dar respuesta a las demandas vecinales en un contexto de recursos financieros acotados.