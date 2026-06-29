Monte Cristo lanza más de 500 lotes y amplía el acceso a la vivienda con cupos para jóvenes, docentes y personas con discapacidad

Monte Cristo dará un nuevo paso en su política habitacional con el lanzamiento de uno de los desarrollos urbanos más importantes de los últimos años. El municipio presentó un loteo de más de 500 terrenos, que incluirá 120 viviendas dentro del sistema municipal MOVI, una propuesta que busca ampliar el acceso a la casa propia frente a una demanda que no deja de crecer.

El anuncio fue realizado por el intendente Daniel Haniewicz durante la entrega oficial de otro barrio impulsado por el Ente Municipal de la Vivienda, donde se adjudicaron 102 lotes, de los cuales 30 corresponden a la modalidad lote más vivienda.

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"Tenemos más de 1.500 personas anotadas esperando un lote y todavía ni siquiera largamos la promoción definitiva. Yo creo que vamos a superar ampliamente esa cantidad para apenas 500 terrenos", aseguró Haniewicz.

El municipio prevé que los adjudicatarios sean definidos mediante un sistema de puntajes que contempla la situación social y habitacional de cada familia.

Entre los criterios figuran variables como pagar alquiler, tener hijos o la necesidad habitacional. Además, el nuevo desarrollo incorporará cupos específicos para jóvenes de hasta 25 años, docentes, empleados municipales y personas con discapacidad.

"En un plan anterior para jóvenes ofrecimos 30 viviendas y se anotaron más de 100 personas. Por eso ahora vamos a ampliar ese cupo", adelantó.

La estrategia para frenar la especulación con terrenos

Más allá del acceso a la vivienda, el municipio apunta a resolver otro problema que viene creciendo: la existencia de cientos de lotes baldíos dentro de la ciudad mientras escasean los alquileres. Según explicó el intendente, Monte Cristo registra actualmente cerca de 1.500 terrenos sin construir, una situación que atribuye a procesos de especulación inmobiliaria.

"Hoy si alguien quiere alquilar un departamento en Monte Cristo prácticamente no consigue, pero al mismo tiempo tenemos alrededor de 1.500 lotes baldíos dentro de la ciudad", señaló.

Para revertir ese escenario, la gestión impulsó una serie de medidas que endurecen las condiciones para quienes mantienen terrenos sin desarrollar.

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Entre ellas se destacan un fuerte incremento de la sobretasa para baldíos, multas más rápidas por falta de mantenimiento y una reducción de los plazos para intimar a los propietarios.

"Antes había que esperar quince días para ingresar a cortar un terreno con malezas. Ahora ese plazo se redujo a cinco días y actuamos mucho más rápido. Puede generar molestias, pero creemos que era necesario para mejorar la ciudad", explicó.

Haniewicz remarcó que el nuevo loteo también responde a una estrategia de planificación urbana. "Cuando buscamos las tierras pensamos en que estuvieran pegadas a la mancha urbana. Queremos completar esos espacios y evitar que queden sectores aislados que después generan más costos para el municipio y peores condiciones para los vecinos", afirmó.