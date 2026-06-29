Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
GUARDA LA FECHA

Comienza el pago de sueldos a empleados públicos de Córdoba: quiénes cobran primero y el cronograma completo

La Provincia confirmó el calendario de pagos correspondiente a los haberes de junio. Día por día, quiénes perciben sus salarios hasta el viernes.

Aguinaldo en Córdoba
Aguinaldo en Córdoba | .
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba
Agregar PERFIL en Google

La Provincia de Córdoba puso en marcha el cronograma de pago de los sueldos de junio para empleados públicos, que se extenderá durante cuatro jornadas y alcanzará a trabajadores de todas las áreas de la administración provincial.

Además, este martes 30 de junio también perciben sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La información fue confirmada por la Secretaría General de la Gobernación, que difundió el calendario completo de acreditaciones para los distintos organismos y escalafones del Estado provincial.

Quiénes cobran este martes 30 de junio

La primera jornada del cronograma está destinada al personal de las fuerzas de seguridad provinciales:

  • - Policía de Córdoba.
  • - Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
  • - Servicio Penitenciario de Córdoba.

Especialista sobre Adorni: "El gobierno no es un club de amigos donde su lealtad sea para el mentiroso delincuente confeso"

En paralelo, también cobran los jubilados y pensionados provinciales que perciben sus haberes a través de la Caja de Jubilaciones.

Miércoles 1 de julio: turno de Salud y Educación

El miércoles será el turno de trabajadores vinculados a los sistemas de salud y educación:

  • - Ministerio de Salud.
  • - Ministerio de Educación (Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario).
  • - Ministerio de Educación (Nivel Secundario y resto de los niveles).
  • - Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

De la Sota: "Con la renuncia de Adorni no termina nada, Milei también tiene explicaciones pendientes"

Jueves: cobran la mayoría de los organismos provinciales

Durante la tercera jornada se acreditarán los haberes para la mayor parte de la administración pública, incluyendo:

  • - Ministerio de Educación (DGIPE).
  • - Escalafón General Tramo Ejecución.
  • - Contratados de Servicio/Nivel.
  • - Contratados del Tribunal de Cuentas.
  • - Personal del Poder Judicial.
  • - Personal del Poder Legislativo.
  • - Defensoría del Pueblo.
  • - Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • - Escalafón Salud y Escalafón Docente que no dependen de los ministerios correspondientes.
  • - Escalafón General Tramo Superior.
  • -Vialidad.
  • - Músicos.
  • - Cuerpo Artístico.
  • - Gráficos.
  • - Científico y Tecnológico.
  • - Bancarios.
  • - Aeronáuticos.
  • - Inteligencia Fiscal.

Temblor sacudió a Córdoba y se sintió en distintos puntos de la provincia

Además, ese día se acreditará el aporte provincial destinado a establecimientos educativos de gestión privada.

Viernes: finaliza el cronograma

El pago concluirá el viernes con los salarios de autoridades y organismos descentralizados:

  • - Autoridades superiores y personal de gabinete del Poder Ejecutivo.
  • - Autoridades del Poder Legislativo.
  • - Autoridades del Tribunal de Cuentas.
  • - Autoridades de la Defensoría del Pueblo.
  • - Autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
  • - Magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
  • - Autoridades de la Universidad Provincial.
  • - APROSS.
  • - Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.
También te puede interesar
En esta Nota