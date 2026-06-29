Comienza el pago de sueldos a empleados públicos de Córdoba: quiénes cobran primero y el cronograma completo

La Provincia de Córdoba puso en marcha el cronograma de pago de los sueldos de junio para empleados públicos, que se extenderá durante cuatro jornadas y alcanzará a trabajadores de todas las áreas de la administración provincial.

Además, este martes 30 de junio también perciben sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

La información fue confirmada por la Secretaría General de la Gobernación, que difundió el calendario completo de acreditaciones para los distintos organismos y escalafones del Estado provincial.

Quiénes cobran este martes 30 de junio

La primera jornada del cronograma está destinada al personal de las fuerzas de seguridad provinciales:

- Policía de Córdoba.

- Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

- Servicio Penitenciario de Córdoba.

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En paralelo, también cobran los jubilados y pensionados provinciales que perciben sus haberes a través de la Caja de Jubilaciones.

Miércoles 1 de julio: turno de Salud y Educación

El miércoles será el turno de trabajadores vinculados a los sistemas de salud y educación:

- Ministerio de Salud.

- Ministerio de Educación (Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario).

- Ministerio de Educación (Nivel Secundario y resto de los niveles).

- Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.

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Jueves: cobran la mayoría de los organismos provinciales

Durante la tercera jornada se acreditarán los haberes para la mayor parte de la administración pública, incluyendo:

- Ministerio de Educación (DGIPE).

- Escalafón General Tramo Ejecución.

- Contratados de Servicio/Nivel.

- Contratados del Tribunal de Cuentas.

- Personal del Poder Judicial.

- Personal del Poder Legislativo.

- Defensoría del Pueblo.

- Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

- Escalafón Salud y Escalafón Docente que no dependen de los ministerios correspondientes.

- Escalafón General Tramo Superior.

-Vialidad.

- Músicos.

- Cuerpo Artístico.

- Gráficos.

- Científico y Tecnológico.

- Bancarios.

- Aeronáuticos.

- Inteligencia Fiscal.

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Además, ese día se acreditará el aporte provincial destinado a establecimientos educativos de gestión privada.

Viernes: finaliza el cronograma

El pago concluirá el viernes con los salarios de autoridades y organismos descentralizados: