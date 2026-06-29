Comienza el pago de sueldos a empleados públicos de Córdoba: quiénes cobran primero y el cronograma completo

La Provincia de Córdoba puso en marcha el cronograma de pago de los sueldos de junio para empleados públicos, que se extenderá durante cuatro jornadas y alcanzará a trabajadores de todas las áreas de la administración provincial.
Además, este martes 30 de junio también perciben sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
La información fue confirmada por la Secretaría General de la Gobernación, que difundió el calendario completo de acreditaciones para los distintos organismos y escalafones del Estado provincial.
Quiénes cobran este martes 30 de junio
La primera jornada del cronograma está destinada al personal de las fuerzas de seguridad provinciales:
- - Policía de Córdoba.
- - Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
- - Servicio Penitenciario de Córdoba.
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En paralelo, también cobran los jubilados y pensionados provinciales que perciben sus haberes a través de la Caja de Jubilaciones.
Miércoles 1 de julio: turno de Salud y Educación
El miércoles será el turno de trabajadores vinculados a los sistemas de salud y educación:
- - Ministerio de Salud.
- - Ministerio de Educación (Área Central, Nivel Inicial y Nivel Primario).
- - Ministerio de Educación (Nivel Secundario y resto de los niveles).
- - Personal docente de la Universidad Provincial de Córdoba.
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Jueves: cobran la mayoría de los organismos provinciales
Durante la tercera jornada se acreditarán los haberes para la mayor parte de la administración pública, incluyendo:
- - Ministerio de Educación (DGIPE).
- - Escalafón General Tramo Ejecución.
- - Contratados de Servicio/Nivel.
- - Contratados del Tribunal de Cuentas.
- - Personal del Poder Judicial.
- - Personal del Poder Legislativo.
- - Defensoría del Pueblo.
- - Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- - Escalafón Salud y Escalafón Docente que no dependen de los ministerios correspondientes.
- - Escalafón General Tramo Superior.
- -Vialidad.
- - Músicos.
- - Cuerpo Artístico.
- - Gráficos.
- - Científico y Tecnológico.
- - Bancarios.
- - Aeronáuticos.
- - Inteligencia Fiscal.
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Además, ese día se acreditará el aporte provincial destinado a establecimientos educativos de gestión privada.
Viernes: finaliza el cronograma
El pago concluirá el viernes con los salarios de autoridades y organismos descentralizados:
- - Autoridades superiores y personal de gabinete del Poder Ejecutivo.
- - Autoridades del Poder Legislativo.
- - Autoridades del Tribunal de Cuentas.
- - Autoridades de la Defensoría del Pueblo.
- - Autoridades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- - Magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
- - Autoridades de la Universidad Provincial.
- - APROSS.
- - Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.