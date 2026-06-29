Terremoto en Venezuela: "Estamos colapsados", el dramático relato desde la zona cero mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

La búsqueda de sobrevivientes continúa contrarreloj tras el devastador terremoto que golpeó a Venezuela. Mientras rescatistas locales e internacionales trabajan entre edificios derrumbados y estructuras colapsadas, el panorama se vuelve cada vez más complejo por el paso de las horas y el crecimiento de la crisis humanitaria.

Desde Caracas y en diálogo con Cadena 3, Seir Contreras describió un escenario de fuerte impacto, donde la solidaridad de cientos de voluntarios convive con la falta de recursos y una emergencia que supera la capacidad operativa del país. "Me encuentro con historias cargadas de entrega y heroísmo. Con falta total de recursos, los rescatistas no se rinden y siguen peleando por la remotísima posibilidad de encontrar a alguien con vida".

Entre esos voluntarios está Antonio, un joven que decidió sumarse espontáneamente a las tareas de rescate junto a Protección Civil. "Llegué como voluntario porque siento que el país sufrió algo que nunca habíamos vivido. Como venezolano quise venir a apoyar a mi país y a mi gente", contó.

El rescatista explicó que nunca había enfrentado una tragedia de semejante magnitud, aunque decidió colaborar apenas ocurrió el desastre. "Nunca había tenido experiencia rescatando personas. Esto es completamente nuevo para mí, pero intento hacerlo con el mayor profesionalismo posible", aseguró.

A medida que pasan las horas, las probabilidades de hallar sobrevivientes disminuyen. Sin embargo, quienes participan de los operativos aseguran que ese pensamiento no modifica la manera de trabajar. "Nosotros siempre trabajamos pensando que las personas están vivas. Ese es nuestro objetivo", afirmó.

Especialista sobre Adorni: "El gobierno no es un club de amigos donde su lealtad sea para el mentiroso delincuente confeso"

El voluntario explicó que en el edificio donde presta colaboración cuentan con maquinaria pesada y equipos especializados, aunque evitó especular sobre el estado de quienes permanecen atrapados. "Eso siempre lo determinan las autoridades competentes. Nosotros solo trabajamos para salvar vidas", sostuvo.

"La tragedia nos superó"

Contreras explicó que la situación es muy distinta fuera de Caracas. Mientras la capital concentra hospitales, maquinaria y gran parte de los equipos especializados, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, la devastación es mucho mayor.

"La administración no se preparó para enfrentar una catástrofe de esta naturaleza. Estamos colapsados. Esa es la verdad", afirmó el periodista.

"Los mismos rescatistas internacionales han dicho que son demasiados los sitios que deben atender de manera simultánea. Hay personas pidiendo auxilio en distintos puntos", señaló.

Además del derrumbe de edificios y la búsqueda de sobrevivientes, el país enfrenta una creciente emergencia sanitaria. Contreras informó que las autoridades debieron improvisar espacios para recibir los cuerpos recuperados y advirtió que el olor provocado por la descomposición obliga a rescatistas y periodistas a trabajar con elementos de protección.

"Hemos tenido que retirarnos algunos metros del punto cero porque el olor a descomposición es muy fuerte. Mantenerse allí mucho tiempo respirando libremente es complicado", describió a Cadena 3.

Temblor sacudió a Córdoba y se sintió en distintos puntos de la provincia

El periodista agregó que en La Guaira la situación resulta todavía más crítica y que quienes permanecen en la zona recomiendan utilizar tapabocas y productos de higiene para soportar las condiciones del operativo.

Investigan si hubo fallas en las construcciones

Otro de los interrogantes abiertos tras el terremoto es el colapso de numerosos complejos habitacionales construidos durante los planes de vivienda impulsados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Contreras explicó que las denuncias apuntan a la calidad de algunas edificaciones, aunque remarcó que serán los especialistas quienes deberán determinar si los derrumbes obedecieron exclusivamente a la violencia del sismo o también existieron fallas estructurales.