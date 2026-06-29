Colectivos en Córdoba: UTA amenaza con un paro de 24 horas si no se paga el aguinaldo completo

La posibilidad de un nuevo paro del transporte urbano mantiene en alerta a miles de usuarios de Córdoba. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que, si este martes no se acredita la totalidad del primer Sueldo Anual Complementario (SAC), llevará adelante una medida de fuerza por 24 horas desde el miércoles 1 de julio.

El vocero de UTA, Adrián Lentini, explicó que el gremio aguardará hasta la tarde del martes para verificar el impacto de los depósitos antes de adoptar una decisión. "El aguinaldo se tiene que pagar íntegro, en su totalidad, en tiempo y en forma. El martes 30 se tiene que abonar", sostuvo.

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El conflicto se originó luego de que la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) planteara dificultades financieras para afrontar el pago completo del aguinaldo y propusiera abonarlo en hasta seis cuotas. La iniciativa fue rechazada por el sindicato, que insistió en que la legislación laboral establece el pago íntegro del beneficio.

Lentini remarcó que la decisión final dependerá de la acreditación de los haberes. "En caso de que el aguinaldo no se pague en su totalidad, como debe ser, se tomarán las medidas necesarias. Puede haber un paro a partir de las 0 horas", advirtió.

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Mientras tanto, representantes de la Municipalidad de Córdoba y de FETAP mantienen reuniones para intentar acercar posiciones y evitar la interrupción del servicio. El objetivo es encontrar una alternativa que permita cumplir con el pago del SAC y desactivar el conflicto antes del inicio de la medida de fuerza.

El gremio prevé esperar hasta este martes entre las 14 y las 18 horas, horario en el que habitualmente se acreditan los depósitos salariales. Si para entonces el aguinaldo no fue abonado en su totalidad, comenzarán las negociaciones de último momento y, de no haber acuerdo, el paro se iniciará a las 0 del miércoles.