María Castiglioni: "La inflación de Junio nos está dando 1,9%, las tarifas ya no aumentan a un ritmo tan significativo"

La inflación de junio cerraría en 1,9%, según el relevamiento de precios de la consultora C&T. Así lo anticipó la economista María Castiglioni en una entrevista radial, donde además señaló que la baja sostenida del índice tiene un efecto concreto sobre las jubilaciones: quienes cobran el beneficio previsional empezarán a recuperar poder de compra en los próximos meses.

La medición de C&T Asesores, que monitorea precios de forma sistemática, muestra que junio marcaría la primera perforación del umbral del 2% desde el pico inflacionario de marzo, cuando el índice trepó al 3,4%. "Nos está dando 1,9% la inflación del mes de junio. Esto básicamente perforaría el 2% este mes", precisó Castiglioni.

El mapa político en Córdoba: Milei récord en su principal bastión y Llaryora se mantiene firme

Para julio, la economista proyectó un comportamiento similar, aunque con matices. Estacionalmente, las vacaciones de invierno traccionan algunos precios hacia arriba, pero el precio de los combustibles opera como ancla. Las petroleras —encabezadas por YPF— aumentaron más del 20% a lo largo de marzo, pero no trasladaron la totalidad de la suba internacional del barril. Según Castiglioni, esa brecha actúa hoy como amortiguador.

Tarifas: queda recorrido, pero a menor velocidad

Los servicios públicos siguen siendo el rubro que más presiona sobre los presupuestos familiares. Luz, gas y agua acumulan años de rezago tarifario que el actual proceso de normalización todavía no terminó de corregir. "Fueron muchos años de distorsiones, de tarifas que estaban congeladas, aumentando muy por abajo de lo que eran los verdaderos costos de proveer esos servicios", explicó la economista.

El impacto no es uniforme. En el Gran Buenos Aires, el transporte público —colectivos y subte— muestra incrementos más pronunciados que en el resto del país, porque el nivel de subsidio era allí proporcionalmente mayor. En cuanto al gas, el esquema de subsidios vigente busca distribuir la carga a lo largo del año para suavizar los picos de invierno.

Lo que sí cambió es el ritmo. Castiglioni aclaró que las tarifas ya no aumentan "al ritmo tan significativo, muy por arriba de la inflación" que registraron en los meses previos. El proceso continúa, pero desacelerado.

Qué baja y qué sube: el mapa de precios

La foto inflacionaria actual muestra un escenario heterogéneo. Mientras los servicios todavía ajustan, otros rubros muestran comportamientos opuestos. Los textiles acumularon apenas 11% de aumento en el último año, frente a una inflación general del 30%. Los celulares, electrodomésticos y automóviles, en algunos casos, registraron bajas en términos absolutos, como resultado de la eliminación de impuestos, la remoción de trabas arancelarias y una mayor competencia importada.

"Las empresas tienen que hacer sus deberes financieros ahora, el año que viene la volatilidad llegará"

En alimentos y bebidas, el rubro de mayor peso en la canasta familiar, la carne fue el producto más disruptivo entre noviembre y marzo. Desde entonces, se estabilizó e incluso registra pequeñas bajas en algunos cortes. "El resto no estamos viendo aumentos muy significativos", resumió Castiglioni.

La economista atribuye este comportamiento, en parte, al impacto que tuvo el resultado electoral sobre la demanda. "Dejamos atrás lo que fue el shock de las elecciones, la caída de la demanda, la gente que se dolarizó, que se asustó, dejó de demandar pesos, y eso terminó impactando en los precios", analizó.

Crecimiento económico: la clave de largo plazo

Más allá del corto plazo inflacionario, Castiglioni ubicó el crecimiento económico como la variable determinante para una mejora sostenida del poder adquisitivo. "La condición necesaria para que mejore el poder de compra de la gente es que la inflación baje. Pero la clave para que haya una mejora sostenida del salario es que la economía crezca, no hay otra", afirmó.

El primer trimestre del año confirmó una expansión del 0,7% trimestral, levemente por encima de las proyecciones. Si se mantiene la tendencia, 2026 podría cerrar con un crecimiento cercano al 3%, lo que rompería una racha de inestabilidad que, según la economista, lleva al menos 15 años sin dos años consecutivos de expansión.

"La regla en el mundo es el crecimiento económico y la excepción es una caída de la actividad en Argentina. Hace 15 años que eso no pasaba", concluyó Castiglioni. La sostenibilidad de ese proceso, y no solo la foto de un mes con inflación baja, es lo que definirá si la recuperación del poder de compra se consolida o se diluye.

JB / JF