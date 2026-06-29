“El peor momento de la historia”: la UNC destina más de $460 millones para sostener investigaciones

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) anunció una inversión de más de $460 millones para sostener la actividad científica y tecnológica de la institución, en medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y el sistema científico argentino. El rector Jhon Boretto y el secretario de Ciencia y Tecnología, Daniel Barraco Díaz, presentaron nuevas líneas de financiamiento destinadas a la compra y reparación de equipamiento para los laboratorios de investigación.

El paquete contempla subsidios para equipamiento científico pequeño y mediano, además de fondos destinados a reparaciones menores y mayores de equipos que ya forman parte de la infraestructura de la universidad. Según explicaron desde la UNC, la medida busca garantizar la continuidad de proyectos de investigación y preservar recursos construidos durante años.

“La UNC está realizando un importante esfuerzo presupuestario para sostener la investigación científica en un momento particularmente difícil para el sistema científico-tecnológico nacional. Nuestro objetivo es preservar capacidades, acompañar a nuestros equipos de investigación y garantizar que los laboratorios puedan seguir desarrollando su trabajo”, señaló Boretto.

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El rector también remarcó la importancia de mantener la inversión en el área científica. “La ciencia y la tecnología son pilares fundamentales de una universidad pública comprometida con la sociedad”, expresó.

Por su parte, Barraco Díaz aseguró explicó que los fondos permitirán atender necesidades urgentes dentro de los laboratorios. “El sistema científico-tecnológico argentino está pasando el peor momento de su historia. Lo único que podemos hacer es evitar el quiebre total. La UNC está sosteniendo la investigación en sus laboratorios con un enorme esfuerzo de su presupuesto”, afirmó.

El secretario detalló que "hay equipos que requieren reparaciones; están haciendo falta elementos de mesada, como probetas, agitadores, pipetas y los grandes equipos también empiezan a necesitar servicios de mantenimiento”, explicó.

Detalle de la inversión

La UNC destinará $60 millones para reparaciones menores de equipamiento científico, correspondientes a arreglos inferiores a 10 mil dólares, y $150 millones para reparaciones mayores, destinadas a intervenciones iguales o superiores a ese monto. Además, se asignarán $50 millones para la compra de equipamiento científico pequeño, como elementos de laboratorio, vidrios y materiales de mesada, y $85.800.000 para la adquisición de equipos medianos con valores de hasta 15 mil dólares.

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A estos fondos se sumará un refuerzo de $115 millones para el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible. Las bases y condiciones de las convocatorias serán comunicadas próximamente por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC.

Desde la universidad indicaron que esta inversión se suma a otros programas de apoyo a la investigación, como becas de posgrado y subsidios para proyectos científicos. “Con esto solo estamos manteniendo vivo al sistema científico-tecnológico hasta que realmente aparezcan más fondos del gobierno nacional y volvamos a ser la potencia científica de la región que supimos ser”, concluyó Barraco Díaz.