La Justicia intervino la Caja Previsional de ingenieros, arquitectos, agrimensores y agrónomos

La Justicia investiga el manejo de los fondos de la Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba (Ley 8470). En ese marco, el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dispuso este lunes la intervención judicial de la entidad y la imputación de tres de sus máximas autoridades.

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Presunta administración infiel

La causa se abrió a partir de la denuncia que presentó el presidente de la caja previsional, Jorge Angel Santecchia. Tras un análisis de abundante documentación, el fiscal imputó por el delito de defraudación por administración infiel a la vicepresidenta Liliana Scaglia y los vocales Ana Ruzycki y Micolo Noé. Otras cinco personas fueron imputadas en calidad de presuntos partícipes necesarios de las maniobras investigadas.

A través de un comunicado la Fiscalía aclaró que las medidas adoptadas no implican "un juicio definitivo sobre la responsabilidad penal de los involucrados, quienes conservan plenamente el estado jurídico de inocencia".

Intervención y apartamiento de cargos

En una resolución dictada este 29 de junio, la fiscalía ordenó la intervención judicial de la institución. La medida no implica la remoción total de las autoridades, sino que la gestión quedará bajo la supervisión directa del Equipo Técnico de Auditorías Contables, Económicas y Financieras del Fuero Penal del Poder Judicial de la Provincia.

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Como medida cautelar adicional, la Justicia ordenó que Scaglia, Ruzycki y Noé se abstengan de ejercer sus cargos hasta que haya una nueva resolución. Esta decisión busca resguardar la regularidad de la investigación, proteger el patrimonio de la institución y posibilitar un control adecuado de la gestión administrativa mientras dure el proceso.

Junto con la intervención, se ha encomendado la realización de una auditoría integral sobre la situación económico-financiera de la Caja y sobre los expedientes administrativos que forman parte de la investigación.