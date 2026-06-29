Vacaciones de invierno en Traslasierra: una experiencia que combina naturaleza, vino y gastronomía

Posada Rural La Matilde se presenta como una de las propuestas para disfrutar las vacaciones de invierno en Traslasierra. Ubicada en San Javier, al pie del Cerro Champaquí, la experiencia combina alojamiento boutique, gastronomía de temporada, vinos biodinámicos, actividades de bienestar y contacto con la naturaleza, en un entorno pensado para quienes buscan descansar y desconectarse de la rutina.

8 de cada 10 edificios de Córdoba no tienen alarma contra incendios: el riesgo que pocos conocen

Ubicada en una comarca de 60 hectáreas, Posada Rural La Matilde reúne hotel, restaurante y bodega bajo una misma propuesta que apuesta por un turismo sustentable y una conexión más cercana con el entorno serrano. Durante el invierno, las salamandras encendidas, el paisaje del monte nativo y la tranquilidad del lugar se convierten en parte de la experiencia.

La posada cuenta con diez habitaciones dobles construidas con adobe, piedra y madera, integradas al paisaje de Traslasierra. La propuesta busca ofrecer una estadía donde el confort convive con la naturaleza, priorizando el descanso, el silencio y la atención personalizada.

Además del alojamiento, los huéspedes pueden participar de distintas actividades al aire libre como cabalgatas guiadas, caminatas por senderos serranos y recorridos por la comarca. También se ofrecen propuestas vinculadas al bienestar, entre ellas clases de yoga, masajes y experiencias de tarot y carta natal astral.

Dentro del predio conviven cabras, llamas, ovejas y gallinas, reforzando el vínculo con la vida rural y permitiendo una inmersión en el paisaje característico de la región.

DeAdobe Restaurante: gastronomía de temporada con identidad serrana

Uno de los pilares de la experiencia es DeAdobe Restaurante, donde la cocina se basa en productos de estación provenientes de la huerta orgánica de la propia comarca y de productores locales. Entre los ingredientes destacados se encuentran las gírgolas cultivadas en el establecimiento, vegetales frescos y elaboraciones artesanales. Los sábados por la noche, el espacio suma piano en vivo y una propuesta gastronómica en un ambiente íntimo.

Colectivos en Córdoba: UTA amenaza con un paro de 24 horas si no se paga el aguinaldo completo

La experiencia se complementa con Bodega La Matilde, dedicada a la elaboración de vinos biodinámicos reconocidos por referentes internacionales como el crítico británico Tim Atkin. Los visitantes pueden recorrer los viñedos, conocer el proceso de producción y participar de degustaciones guiadas.

La Pulpería, ubicada dentro del predio, ofrece la posibilidad de adquirir vinos, hierbas aromáticas y otros productos elaborados en la comarca, ampliando la propuesta de enoturismo.

La sustentabilidad atraviesa todo el proyecto. La producción orgánica, la viticultura biodinámica, el trabajo con productores locales y el respeto por los ciclos naturales forman parte de la identidad de La Matilde, que busca promover una forma de viajar más consciente y conectada con el territorio.

Para quienes buscan una escapada diferente durante las vacaciones de invierno, Posada Rural La Matilde propone una experiencia integral donde naturaleza, gastronomía, bienestar y vinos conviven en un mismo lugar, al pie de las sierras de Córdoba.

Datos Importantes

Hotel: Posada Rural La Matilde

Ubicación: San Javier, Valle de Traslasierra, Córdoba

Experiencia: alojamiento boutique, gastronomía de temporada, vinos biodinámicos, bienestar y naturaleza

Restaurante: DeAdobe Restaurante

Bodega: Bodega La Matilde

Ideal para: escapadas románticas, vacaciones de invierno, amantes del vino, la gastronomía y el turismo sustentable

Más información y reservas

Consultar tarifas y reservar una estadía en Posada Rural La Matilde: https://posadalamatilde.com.ar/

Instagram:

● @posadalamatilde

● @deadobe

● @lamatildebodega

Teléfono: +54 351 235-2373

Mail: [email protected]