El TSJ presentó la oferta salarial a los judiciales basada en adelantar las cuotas de la equiparación

En la cuarta reunión de negociación en la Secretaría de Trabajo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) formalizó una propuesta salarial a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) que resolverá si la acepta el miércoles próximo en la asamblea general extraordinaria.

La oferta consiste en el adelantamiento de cuotas del acuerdo de equiparación salarial, un bono extraordinario para las categorías más bajas, el pase a planta de 146 contratados y el compromiso de no descontar los días de huelga. La Agepj -que encabeza Federico Corteletti- adelantó que recomendará su aprobación, aunque la decisión final quedará en manos de la Asamblea.

Pedro Boaglio, uno de los dirigentes de La Judicial -oposición al oficialismo sindical- consideró que es menos de lo que pedía el gremio que “ya considerábamos insuficiente”.

Este año el conflicto salarial lleva cuatro meses con medidas de acción directa que se sintieron, especialmente, en las Unidades Judiciales donde los ciudadanos acuden cuando son víctimas de delitos. A la par de los empleados, se sumaron funcionarios que expresan su descontento con reuniones y aplausos, los martes y jueves en las sedes judiciales de Capital e interior.

Quedan pendientes reclamos similares también de magistrados, por la afectación de sus haberes a partir del incrementos de aportes previsionales y a Apross.

SECRETARÍA DE TRABAJO. Este lunes se realizó la cuarta reunión entre el TSJ y Agepj.

Contenido de la oferta

Hay que aclarar que los judiciales provinciales ya reciben los incrementos, según los porcentajes que otorga la Corte Suprema a los trabajadores de tribunales federales. Sin embargo, el gobierno de Córdoba subió los aportes a la Caja de Jubilaciones y al seguro de salud Apross, lo que genera una disminución de los sueldos de bolsillo.

El año pasado el TSJ y la Agepj acordaron un esquema progresivo de equiparación salarial con los judiciales federales que se completaría en 2028. Una de las propuestas es adelantar las cuotas.

Auxiliares y Ayudantes recibirían la totalidad este año y, además, un pago adicional extraordinario no remunerativo de $140.000, por única vez con los haberes de julio.

Para Escribientes y Auxiliares Ayudantes la propuesta es adelantar las dos cuotas pendientes (3 y 4) del acuerdo de equiparación, que se sumarán a la cuota prevista para julio próximo (cuota 2). De esta manera, estas categorías completarán este año todas las etapas no remunerativas del acuerdo.

Para el resto de las categorías, el TSJ ofreció adelantar una cuota adicional del acuerdo de equiparación. En julio percibirán las cuotas 2 y 3, mientras que la cuarta cuota se adelantará a julio de 2027, un año antes de lo previsto originalmente. En todos los casos se mantendrán las fechas establecidas para el blanqueo de los montos no remunerativos.

Un aspecto con gran impacto en el próximo haber es el compromiso del TSJ de no descontar los días de paro, que totalizaron 22 jornadas para quienes adhirieron en Capital y 25, en el interior.

Además, se formalizó el compromiso de pasar a planta permanente a 146 trabajadores contratados. Según explicó el sindicato, sin esta negociación el número de incorporaciones hubiera sido de apenas 12 trabajadores.

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Cómo impactará en los salarios

De acuerdo con la estimación difundida por el gremio, los incrementos que se percibirán con los haberes de julio serán, en promedio:

Jefe de Departamento: 5,20%.

Jefe de División: 7,15%.

Oficial Superior de Segunda: 6,98%.

Prosecretario Administrativo: 6,92%.

Jefe de Despacho: 6,92%.

Oficial Mayor: 6,73%.

Oficial: 6,71%.

Escribiente Mayor: 5,61%.

Escribiente: 5,61%, además de las cuotas 2, 3 y 4.

Auxiliar: 4,46%, más un bono extraordinario de $140.000.

Auxiliar Superior: 6,97%.

Auxiliar Principal Técnico: 6,81%.

Auxiliar de Primera: 6,81%.

Auxiliar de Segunda: 5,85%.

Auxiliar Ayudante: 5,47%, con el adelantamiento de las cuotas 2, 3 y 4.

Ayudante: 4,46%, más un bono extraordinario de $140.000.

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La postura del gremio

Desde Agepj señalaron que la propuesta no alcanza todos los objetivos fijados por la asamblea general extraordinaria del 12 de marzo, especialmente en lo referido a la recuperación de la pérdida salarial generada por la Ley 11.087 de Equidad Jubilatoria, que subió del 6% al 8% los aportes de los trabajadores provinciales.

Sin embargo, destacaron que el adelantamiento de las cuotas de equiparación implica percibir incrementos por encima de la pauta salarial fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y permite avanzar en la recomposición salarial que, según el sindicato, se había visto afectada por el aumento de los aportes previsionales.

También remarcaron que este año comenzará el blanqueo de sumas no remunerativas previsto en el acuerdo de 2025, lo que incrementará el salario básico y tendrá impacto en futuros ascensos, adicionales, aumentos y jubilaciones.

El gremio ratificó además que continuará reclamando la derogación de la Ley 11.087 y la universalización del fallo del Tribunal Superior de Justicia que redujo del 8% al 6% el tope de los aportes previsionales.

La decisión final de aceptación o rechazo a la oferta se tomará el miércoles próximo. La asamblea general fue convocada para las 13.