Quién fue Ambrosio Taravella, el hombre que da nombre al aeropuerto de Córdoba

El aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella, uno de los principales del país, lleva el nombre de un ingeniero aeronáutico que pasó gran parte de su vida en la ciudad de Córdoba. Durante años, Ambrosio Luis Taravella vivió en una vivienda ubicada sobre Ituzaingó al 775, en el barrio Nueva Córdoba, una cuadra que también fue hogar de otras destacadas figuras de la historia cordobesa.

Taravella nació el 19 de abril de 1893 en Saladillo, provincia de Buenos Aires. A los 20 años comenzó a trabajar en la Escuela de Aviación Militar y posteriormente completó estudios universitarios en París, donde profundizó su formación en ingeniería. Su carrera estuvo marcada por dos grandes pasiones: la aviación y el desarrollo de motores.

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En 1953 presentó ante la dirección de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado (IAME) un proyecto para diseñar un nuevo motor de combustión interna refrigerado por aire. La única condición establecida era que tanto el diseño como todos los componentes fueran desarrollados íntegramente en el país. Fue a partir de ese proyecto que decidió radicarse en Córdoba. Se instaló en una casa ubicada en el corazón de Nueva Córdoba, donde residió durante muchos años.

La cuadra también era conocida por reunir a importantes personalidades de la provincia. Allí vivieron el exgobernador Amadeo Sabattini, el ingeniero Antonio Medina Allende y el educador Agustín Garzón Agulla, entre otros referentes de la vida política, académica y profesional cordobesa.

El antiguo aeropuerto Pajas Blancas pasó a llamarse oficialmente Ingeniero Ambrosio Taravella tras la gran remodelación realizada en el año 2000, como reconocimiento a los aportes del ingeniero al desarrollo de la industria aeronáutica nacional.

Ambrosio Luis Taravella falleció en la ciudad de Córdoba el 3 de marzo de 1988, a los 95 años. Su legado continúa presente tanto en la historia de la ingeniería argentina como en el nombre del principal aeropuerto de la provincia.