Los chilenos no nos quieren campeones y prefieren a Brasil, mientras que los peruanos alientan a la albiceleste

Con el seleccionado nacional ya clasificado a 16avos y con puntaje ideal, se conocieron los resultados de la Encuesta Regional de Fanáticos del Fútbol 2026 realizada por Betsson Group (plataforma de apuestas online y casinos virtuales) en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Si bien las opiniones pueden haber cambiado tras los resultados obtenidos hasta el momento, el relevamiento —desarrollado junto a la consultora Netques— muestra cómo viven el fútbol los fanáticos de la región: qué selecciones apoyan, cuáles consideran sus principales rivales y a cuáles no quisieran que ganen.

El estudio exploró de manera detallada el comportamiento de los aficionados de los países que verán el torneo desde afuera, revelando una marcada polarización en las simpatías geográficas. Ante la pregunta de a qué selección apoyarán durante la competencia, las preferencias en los países de Conmebol quedaron firmemente divididas entre Argentina y Brasil.

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En su caso, el 46,3% de los peruanos afirmó de manera contundente que alentarían a la Argentina, mientras que los chilenos se inclinaron, en su mayoría, por Brasil, con el 35,1% de las respuestas. Este respaldo del público peruano hacia el conjunto de Lionel Scaloni se complementa con un entusiasmo de visualización sin precedentes en la región.

El informe detectó que los peruanos son quienes muestran la mayor intención de seguir los partidos del Mundial, ubicándose incluso por encima de los hinchas argentinos. El 61% de los encuestados en Perú aseguró que planea ver la mayor cantidad posible de encuentros durante el torneo (el porcentaje más alto de todo el estudio), seguidos por Argentina con el 54%, Chile con el 49% y Brasil con el 45%.

El mapa de las rivalidades

Este rechazo futbolístico se vio reflejado también en sondeos callejeros realizados en Chile. Ante la consulta de “¿Quién no querés que gane el Mundial?”, la respuesta mayoritaria de los entrevistados fue tajante: “Argentina”. El dato expone con claridad que el público chileno mantiene una postura firme y busca evitar, bajo cualquier punto de vista, que la albiceleste se borde la cuarta estrella.

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Un factor determinante que ayuda a comprender la postura de los chilenos puede radicar en el perfil demográfico de sus aficionados. Según los datos que se desprenden de la encuesta, Chile es el país que presenta la mayor proporción de hinchas “veteranos” de toda la región.

Un 35% de sus entrevistados pertenece al segmento de mayores de 55 años, superando a Argentina (33%) o Brasil (31%). Esta notable presencia de una audiencia con recuerdos futbolísticos más profundos y arraigados, influye de manera directa en la consolidación de las rivalidades históricas de carácter vecinal.

En contraposición, el bloque de renovación generacional en el país trasandino muestra una participación más moderada en comparación con sus vecinos. El segmento de adultos jóvenes (de 18 a 34 años) representa el 30% de la muestra en Chile y se posiciona como la proporción más baja del estudio.

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En Perú llega al 44% mientras que en Colombia alcanza el 35%. Esta composición demográfica, donde los sectores adultos de más de 35 años consolidan una sólida mayoría del 69% del total nacional, ayuda a explicar por qué en las calles de Chile las viejas peleas deportivas de las últimas décadas mantienen una vigencia tan marcada a la hora de elegir un favorito para el Mundial.

La historia de Chile con Argentina

Al evaluar el mapa de las enemistades históricas, Argentina se posiciona de forma unánime como el máximo rival futbolístico para los hinchas de Brasil, Colombia y Chile. Sin embargo, los chilenos consideran a la selección albiceleste como el gran rival a vencer en su imaginario colectivo.

Esta rivalidad viene además de los hitos más sagrados de la historia chilena reciente. Cuando el estudio indaga sobre cuáles son los tres mayores recuerdos futboleros de los fanáticos de Chile, las respuestas coinciden de manera tajante en evocar sus máximos triunfos conseguidos justamente frente al combinado argentino en las finales de las Copa América 2015 y 2016.

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Brasil y Argentina, ¿una relación recíproca?

Por el lado de los argentinos, Brasil es considerado el principal rival, seguido por Francia y Alemania. Sin embargo, el informe arroja una de las mayores sorpresas del año al evaluar el comportamiento de los fanáticos en Brasil. Al consultarles qué seleccionado latinoamericano les gustaría ver triunfar una vez excluida su propia bandera, Argentina encabeza sorpresivamente las preferencias brasileñas con el 25,35% de los votos.

Más allá de los favoritismos particulares de Chile y Perú, el consenso general respecto al desenlace del campeonato se inclina hacia los vigentes campeones del mundo. Al evaluar qué selección tiene mayores posibilidades de ganar el título, Argentina es la favorita de los hinchas consultados en toda la región con el 28% de las menciones generales, seguida por Brasil con el 22% y Francia con el 14%.