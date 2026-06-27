Lumumba: la cruda historia que rescata el hincha viral

La imagen enseguida recorrió el mundo. Durante el partido entre Colombia y República Democrática del Congo por el grupo K, el pasado martes, un congoleño, Michel Nkuka Mboladinga, estuvo en la platea caracterizado como Patrice Lumumba, líder anticolonialista del país africano. Su caracterización remite a una estatua ubicada en Kinshasa y es su manera de reivindicar la memoria de la independencia congoleña.

¿Pero qué hay detrás del gesto? Jorge Santarrosa es historiador y está a cargo de la cátedra de historia contemporánea de Asia y África de la Escuela de Historia (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba, en diálogo con Perfil Córdoba, explica cuál es la relevancia del personaje asesinado en 1961 a los 35 años, no sólo para el Congo sino también para los movimientos anticolonialistas del Siglo 20. “Su importancia va más allá incluso de la historia del Congo; es una de las figuras centrales en la lucha contra el imperialismo en el sur global. Lumumba fue clave: denunció el imperialismo belga y las atrocidades que cometió. Intentó transformar esa colonia —que era el Congo belga, armada con pedazos de pueblos, todo organizado desde Europa— en un Estado-nación moderno, y le costó la vida. Los imperialistas no quisieron aceptar nunca algo así, porque el Congo es muy rico en minerales. En realidad, esa riqueza ha sido una desgracia para su población porque le ha traído muchísima opresión y sangre. Lumumba fue derrocado en muy poco tiempo y asesinado. Detrás de su asesinato están Estados Unidos y Bélgica, sin duda, pero sobre todo las compañías mineras belgas de Katanga, que no querían que se nacionalizara la considerable riqueza mineral que tiene el Congo”. Y agrega: “Lumumba se convirtió en un referente a nivel mundial en la lucha contra el imperialismo. En aquella época enseguida los acusaban de comunistas; de hecho, en Moscú le pusieron su nombre a la Universidad Lumumba. Pero en realidad, él era un nacionalista”.

—¿Cómo surge Lumumba como líder?

—En los años 50 empezaron a aparecer líderes políticos entre la población porque, terminada la Segunda Guerra Mundial, surge el fenómeno del nacionalismo en África. Había reclamos de las poblaciones —no solo del Congo, sino en todos lados— por autogobierno y por sus derechos. Y el dominio belga era uno de los más estrictos en ese sentido; incluso había muy poco acceso de los africanos a las instituciones de altos estudios. Lumumba era una persona de origen muy modesto y se convirtió en líder por su convicción y su claridad de pensamiento. Él trataba de combatir a los partidos étnicos que estaban apareciendo. Justamente, cuando ganó las elecciones y se convirtió en Primer Ministro, al llegar la independencia, tuvo que compartir el poder con un presidente que era de un partido étnico, Joseph Kasavubu, que era de los bakongo. Ese fue un problema: Kasavubu era un conservador y le pateó en contra; también tuvo en contra a una élite aristocrática preservada por el dominio colonial. Después de su asunción, un ladero de los imperialistas, Moise Tshombe, ya estaba separando la provincia más rica en minerales (Katanga), proclamándola independiente, y el ejército derrocó a Lumumba. Después fue capturado y entregado a los katangueños, que tenían tropas belgas luchando por ellos, y lo asesinaron.

—No fue solo el asesinato, si no también el desmembramiento, ¿no?

—Bueno, se deshicieron de su cuerpo, lo disolvieron completamente. Creo que solo quedó, un diente o un hueso. No querían que quedara ningún resto para que después no fuera motivo de homenaje, ni que hubiera una tumba que atrajera peregrinos o militantes.

—¿Por qué quería combatir a los partidos étnicos? ¿Cuál era la amenaza?

—Porque eran divisionistas. El dominio colonial fomentaba la división étnica; a unos los beneficiaba, por ejemplo, diciendo: “Este es un grupo étnico más marcial, por lo tanto lo vamos a poner en la policía o en el ejército; estos otros son más pacíficos, entonces nada”. Y una vez que llegó la independencia, eso siguió en muchos lados. El problema fue que hubo ciertos grupos étnicos que se quedaron con todo. Los otros, entonces, no se sintieron muy identificados con ese Estado, y eso conspiró contra la consolidación de los Estados después de la independencia.

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El dominio belga

El Congo fue posesión personal del rey de Bélgica —otorgada por la Conferencia de Berlín a fines del 1800— y pasó a ser colonia belga desde 1908 y hasta 1960. En torno a la historia de la región y la “amenaza” que significó este líder, Santarrosa explica que: “Cuando se produjo la independencia, el rey de Bélgica fue allí y Lumumba aprovechó y, en un memorable discurso, le ‘cantó las 40’. Le dijo todo lo que le habían hecho al pueblo congolés, que fueron cosas horrorosas. Leopoldo II de Bélgica, para esclavizar y obligar a la población a trabajar gratuitamente recolectando caucho, los hacía mutilar y torturar; una cosa realmente espantosa que se conoció como ‘los horrores del Congo’. Cuando Lumumba lanzó el discurso acusando a los belgas y al rey, todos estaban absolutamente horrorizados y empezaron a pensar que había que deshacerse de él, que era peligroso. Además, su ‘delito’ era querer transformar al Congo en un país independiente y unido, nada más ni nada menos”.

El Congo hoy



Recuperar la figura de Lumumba no es solo una anécdota pintoresca en un Mundial, es un acto cargado de simbolismo. Santarrosa explica que “lamentablemente lo que él intentó hacer no se logró hacer nunca. El Congo ha pasado por muy malos momentos. Las compañías controlan los lugares donde se extrae el mineral, el gobierno más o menos controla la capital o alguna ciudad, y el resto es complicado”.

—¿Cómo definirías en pocas palabras la actualidad del Congo hoy?

—Es un Estado casi fallido. Tiene luchas internas feroces en el este del país. Hay grupos sublevados en guerra permanente desde hace años. Hay, prácticamente, feudos que son los territorios que controlan las compañías mineras, etc. El gobierno es frágil. No es un país que esté desarrollando su potencialidad para nada; es imposible.





“Pelota al pie”

La Facultad de Ciencias de la Comunicación junto con alumnos, ayudantes de cátedra y docentes de la Escuela de Historia llevan adelante el ciclo "Pelota al pie" que propone utilizar el Mundial de Fútbol para difundir información relevante relacionada con los países que participan. Los episodios se suben al perfil de Instagram @historiaunc.