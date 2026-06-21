Lula supera por diez puntos a Flávio Bolsonaro, pero el balotaje queda más ajustado

Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una ventaja de diez puntos sobre Flávio Bolsonaro en el escenario de primera vuelta medido por Datafolha para las elecciones presidenciales de Brasil. Según el sondeo difundido por medios locales, el mandatario llega al 41% de intención de voto, mientras que el senador del Partido Liberal alcanza el 31%.

El resultado casi no se movió frente a la medición anterior. En aquel sondeo, Lula, del Partido de los Trabajadores, registraba el 40%, mientras que Flávio Bolsonaro ya aparecía en 31%. En un eventual balotaje, la ventaja del presidente se reduce.

En una segunda vuelta entre ambos, Lula obtiene el 47% y Flávio Bolsonaro llega al 43%. El dato repite el mismo resultado registrado hace un mes, de acuerdo con el relevamiento.

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El hijo de Bolsonaro, en carrera

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aparece como uno de los nombres medidos dentro del espacio opositor. Su presencia en la encuesta se da luego de la condena contra su padre, quien recibió una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

El dilema de Lula de cómo atraer votos en medio de la crisis internacional

El sondeo también incorporó por primera vez al exgobernador Aécio Neves como posible candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña. Además, midió al exmagistrado Joaquim Barbosa, precandidato del Partido Demócrata Cristiano.

El relevamiento también incluyó a otros posibles candidatos, pero los números más competitivos siguen en la comparación entre Lula y Flávio Bolsonaro. Allí, el presidente conserva una ventaja amplia en primera vuelta y una diferencia menor en el mano a mano.

Dónde crece cada candidato

Datafolha mostró diferencias claras según el perfil del electorado. Lula registra mayor apoyo entre los sectores de menores ingresos, la población negra, amas de casa, estudiantes y votantes del nordeste brasileño. En esa región, el mandatario alcanza el 61% de intención de voto.

Flávio Bolsonaro consigue mejores números entre empresarios, evangélicos, sectores de mayores ingresos y votantes del sur del país. Allí llega al 54% de los sufragios, según el sondeo.

Con traiciones y chantaje, el Senado le provocó una derrota a Lula

El nordeste y el sur vuelven a mostrar los polos más marcados del sondeo: Lula obtiene su mejor registro en el nordeste y Flávio Bolsonaro alcanza su mayor adhesión en el sur. En el mano a mano nacional, la distancia entre ambos queda en cuatro puntos.