Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer

Una funcionaria de la Casa Rosada declaró este lunes ante la Justicia que prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para que realizara la compra de un monitor gamer valuado en más de $2,1 millones. Según relató, el exjefe de Gabinete le reintegró posteriormente el dinero en efectivo.

La declaración de Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, quedó incorporada a la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si el exfuncionario utilizó tarjetas de crédito de colaboradores para evitar que determinadas compras quedaran registradas a su nombre.

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De acuerdo con la investigación, el monitor fue adquirido el 19 de agosto de 2025 a través de Mercado Libre por $2.184.999,05 y figura como abonado con la tarjeta de Schiuma. La funcionaria explicó ante los investigadores que, tras concretarse la operación, Adorni le entregó el dinero en efectivo para cancelar el gasto.

La Justicia investiga otras compras realizadas con el mismo mecanismo

El expediente también analiza otras operaciones similares que habrían sido realizadas durante el mismo período.

Entre ellas aparece la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, cada uno valuado en $1.831.795. Según la documentación incorporada a la causa, ambas adquisiciones fueron abonadas con tarjetas de crédito cuyo titular era Luis Enrique Aluju, otro funcionario que trabajaba dentro del área de Comunicación del Gobierno.

Los investigadores sostienen que estas operaciones podrían responder a un mismo patrón de conducta destinado a que los gastos no quedaran registrados directamente a nombre del entonces jefe de Gabinete.

Otra compra bajo investigación

La causa también incluye una operación realizada el 2 de junio del año pasado, cuando otra funcionaria, Gisela Kocsis, abonó $8.183.383 en efectivo en un comercio de sommiers y ropa blanca.

Según la investigación, esos productos estaban destinados a equipar la vivienda que Adorni había adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua.

La factura correspondiente fue hallada en el teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las remodelaciones de esa propiedad. El dispositivo continúa siendo peritado por la fiscalía.

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Mensajes incorporados a la investigación

Además de la documentación sobre gastos, los investigadores encontraron mensajes intercambiados entre Adorni y Tabar.

De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, esas conversaciones muestran que el exfuncionario intentó coordinar con el contratista el contenido de su declaración judicial.

Sin embargo, el testimonio de Tabar terminó complicando la situación de Adorni. Según declaró, las obras de remodelación de la casa de Indio Cua demandaron 245.929 dólares pagados en efectivo, una cifra que también forma parte de la investigación patrimonial que lleva adelante la fiscalía.

LB/ML